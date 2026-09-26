Συναγερμός στο Κρυονέρι μετά την επίθεση λύκου: Το ζώο είχε κόκκινο κολάρο, αναλύουν το DNA από τα ρούχα του άντρα
Συναγερμός στο Κρυονέρι μετά την επίθεση λύκου: Το ζώο είχε κόκκινο κολάρο, αναλύουν το DNA από τα ρούχα του άντρα
Το κολάρο εντοπισμού που φορούσε το ζώο ενισχύει το σενάριο ότι πρόκειται για γνωστό λύκο της περιοχής
Στα χέρια των επιστημόνων βρίσκεται πλέον η υπόθεση της επίθεσης λύκου στο Κρυονέρι. Οι ερευνητές της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» προχωρούν σε ανάλυση DNA σε δείγματα σάλιου από τα ρούχα του καταγγέλλοντα, ώστε να διαπιστωθεί αν το ζώο ήταν λύκος, αν ανήκει στις αγέλες που παρακολουθεί η οργάνωση ή αν πρόκειται για υβρίδιο σκύλου και λύκου. Ακολούθως, ανάλογα με τα αποτελέσματα θα ξεκινήσουν τις αναζητήσεις για τη… «σύλληψη» και πιθανότατα τον εκτοπισμό από την περιοχή του «δράστη».
Το θύμα, ο Θανάσης Λινάρδος, περιέγραψε ότι το ζώο τού επιτέθηκε επανειλημμένα ενώ έτρεχε στο βουνό, με τον ίδιο να καλύπτεται πίσω από ένα δέντρο, μέχρι που τελικά δέχθηκε δάγκωμα. Το περιστατικό έγινε στην είσοδο δασικής έκτασης, περίπου 100 μέτρα από το νεκροταφείο του Κρυονερίου, και η πάλη κράτησε γύρω στα οκτώ λεπτά.
Ωστόσο, οι πιθανότητες να μην πρόκειται για λύκο λιγοστεύουν. Κι αυτό γιατί ο καταγγέλλων ανέφερε ότι το ζώο φορούσε κολάρο εντοπισμού: «Φόραγε ένα κολάρο με ένα κόκκινο λαμπάκι που αναβόσβηνε», ανέφερε ο ίδιος. Η λεπτομέρεια παραπέμπει ευθέως στα ζώα που έχουν συλληφθεί και σημανθεί στην περιοχή. Τον περασμένο Μάρτιο, η Ομάδα Επέμβασης της «Καλλιστώ» είχε αναισθητοποιήσει ισχυρά εξοικειωμένο θηλυκό λύκο ενός έτους μεταξύ Βαρυμπόμπης και Κρυονερίου, τοποθετώντας του κολάρο εντοπισμού.
Η μέθοδος δεν είναι καινούργια. Σε προηγούμενο περιστατικό με δρομέα, γενετικό υλικό από τα ρούχα του αναλύθηκε στο εργαστήριο γενετικής του Βιολογικού τμήματος του ΑΠΘ, όπου αποδείχθηκε η εμπλοκή αρσενικού λύκου. Οι αρμόδιοι φορείς είχαν τότε χαρακτηρίσει την κατάσταση υψηλής κρισιμότητας, λόγω της έντονης εξοικείωσης ορισμένων ζώων με τον άνθρωπο.
Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία αρμόδια Αρχή δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το νέο περιστατικό. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναμένεται να δώσουν οριστική απάντηση, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεσα μέτρα.
Μετά την επίθεση, οι αρμόδιοι φορείς (ΟΦΥΠΕΚΑ, δασικές υπηρεσίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Καλλιστώ) κινούνται σε συγκεκριμένους άξονες για τη διαχείριση της κατάστασης, καθώς το συγκεκριμένο ζώο εμφανίζει έντονα εξοικειωμένη και πλέον επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους.
Όταν ένας λύκος φτάνει στο ανώτατο στάδιο εξοικείωσης (δηλαδή επιτίθεται απρόκλητα σε άνθρωπο, ενώ συνήθως οι λύκοι ενστικτωδώς αποφεύγουν την επαφή με τον άνθρωπο) το πρωτόκολλο αλλάζει ριζικά: Εξετάζεται το ενδεχόμενο παγίδευσης και μεταφοράς του ζώου σε ελεγχόμενο περιβάλλον ή καταφύγιο άγριας ζωής, μακριά από κατοικημένες περιοχές.
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να εφαρμοστεί η εσχάτη των ποινών για τον «δράστη», δηλαδή η ευθανασία, καθώς σε ανάλογα πρόσφατα περιστατικά στην Ελλάδα (όπως για παράδειγμα είχε συμβεί προ μηνών με την επίθεση λύκου σε παιδί τουριστών, σε παραλία στη Χαλκιδική), το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε δώσει εντολή για εντοπισμό και ευθανασία του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Αν το συγκεκριμένο ζώο κριθεί μόνιμα επικίνδυνο, η θανάτωσή του αποτελεί το πιο πιθανό επόμενο βήμα βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων για «προβληματικά» άγρια ζώα.
Σε κάθε περίπτωση, η Ομάδα Επέμβασης του ΟΦΥΠΕΚΑ ενισχύει τις περιπολίες της στην περιοχή Τατοΐου-Κρυονερίου με σκοπό να αποτρέψει το ζώο (χρησιμοποιώντας αποτρεπτικά μέσα όπως ειδικά αβολίδωτα βλήματα ή θορύβους) αν πλησιάσει ξανά. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν την πεζοπορία ή το τρέξιμο κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες στην είσοδο του δάσους και να μην αφήνουν τροφή ή οικόσιτα ζώα που μπορεί να προσελκύσουν τους λύκους.
Το θύμα, ο Θανάσης Λινάρδος, περιέγραψε ότι το ζώο τού επιτέθηκε επανειλημμένα ενώ έτρεχε στο βουνό, με τον ίδιο να καλύπτεται πίσω από ένα δέντρο, μέχρι που τελικά δέχθηκε δάγκωμα. Το περιστατικό έγινε στην είσοδο δασικής έκτασης, περίπου 100 μέτρα από το νεκροταφείο του Κρυονερίου, και η πάλη κράτησε γύρω στα οκτώ λεπτά.
Ωστόσο, οι πιθανότητες να μην πρόκειται για λύκο λιγοστεύουν. Κι αυτό γιατί ο καταγγέλλων ανέφερε ότι το ζώο φορούσε κολάρο εντοπισμού: «Φόραγε ένα κολάρο με ένα κόκκινο λαμπάκι που αναβόσβηνε», ανέφερε ο ίδιος. Η λεπτομέρεια παραπέμπει ευθέως στα ζώα που έχουν συλληφθεί και σημανθεί στην περιοχή. Τον περασμένο Μάρτιο, η Ομάδα Επέμβασης της «Καλλιστώ» είχε αναισθητοποιήσει ισχυρά εξοικειωμένο θηλυκό λύκο ενός έτους μεταξύ Βαρυμπόμπης και Κρυονερίου, τοποθετώντας του κολάρο εντοπισμού.
Η μέθοδος δεν είναι καινούργια. Σε προηγούμενο περιστατικό με δρομέα, γενετικό υλικό από τα ρούχα του αναλύθηκε στο εργαστήριο γενετικής του Βιολογικού τμήματος του ΑΠΘ, όπου αποδείχθηκε η εμπλοκή αρσενικού λύκου. Οι αρμόδιοι φορείς είχαν τότε χαρακτηρίσει την κατάσταση υψηλής κρισιμότητας, λόγω της έντονης εξοικείωσης ορισμένων ζώων με τον άνθρωπο.
Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία αρμόδια Αρχή δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα το νέο περιστατικό. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναμένεται να δώσουν οριστική απάντηση, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεσα μέτρα.
Μετά την επίθεση, οι αρμόδιοι φορείς (ΟΦΥΠΕΚΑ, δασικές υπηρεσίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η Καλλιστώ) κινούνται σε συγκεκριμένους άξονες για τη διαχείριση της κατάστασης, καθώς το συγκεκριμένο ζώο εμφανίζει έντονα εξοικειωμένη και πλέον επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους.
Όταν ένας λύκος φτάνει στο ανώτατο στάδιο εξοικείωσης (δηλαδή επιτίθεται απρόκλητα σε άνθρωπο, ενώ συνήθως οι λύκοι ενστικτωδώς αποφεύγουν την επαφή με τον άνθρωπο) το πρωτόκολλο αλλάζει ριζικά: Εξετάζεται το ενδεχόμενο παγίδευσης και μεταφοράς του ζώου σε ελεγχόμενο περιβάλλον ή καταφύγιο άγριας ζωής, μακριά από κατοικημένες περιοχές.
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να εφαρμοστεί η εσχάτη των ποινών για τον «δράστη», δηλαδή η ευθανασία, καθώς σε ανάλογα πρόσφατα περιστατικά στην Ελλάδα (όπως για παράδειγμα είχε συμβεί προ μηνών με την επίθεση λύκου σε παιδί τουριστών, σε παραλία στη Χαλκιδική), το Υπουργείο Περιβάλλοντος είχε δώσει εντολή για εντοπισμό και ευθανασία του ζώου για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Αν το συγκεκριμένο ζώο κριθεί μόνιμα επικίνδυνο, η θανάτωσή του αποτελεί το πιο πιθανό επόμενο βήμα βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων για «προβληματικά» άγρια ζώα.
Σε κάθε περίπτωση, η Ομάδα Επέμβασης του ΟΦΥΠΕΚΑ ενισχύει τις περιπολίες της στην περιοχή Τατοΐου-Κρυονερίου με σκοπό να αποτρέψει το ζώο (χρησιμοποιώντας αποτρεπτικά μέσα όπως ειδικά αβολίδωτα βλήματα ή θορύβους) αν πλησιάσει ξανά. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν την πεζοπορία ή το τρέξιμο κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες στην είσοδο του δάσους και να μην αφήνουν τροφή ή οικόσιτα ζώα που μπορεί να προσελκύσουν τους λύκους.
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