Ανασύρθηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα

Όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής πρόκειται για άνδρα - Τα ξημερώματα είχε εντοπιστεί και η σορός μιας γυναίκας - Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων που αγνοούνται