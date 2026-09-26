Ανασύρθηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα
Ανασύρθηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα
Όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής πρόκειται για άνδρα - Τα ξημερώματα είχε εντοπιστεί και η σορός μιας γυναίκας - Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων που αγνοούνται
Ανασύρθηκε και δεύτερη σορός από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην όδο Λυσικράτους στην καρδιά της Αθήνας.
Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο ότι πρόκειται για γυναίκα, ωστόσο τελικά όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής πρόκειται για άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για έναν 77χρονο Βρετανό.
«Εντοπίστηκε νέο άτομο, άνδρας και αυτή τη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στη 1:30 εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μια γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο και κατά την άφιξή μας χθες απεγκλωβίστηκαν, εν ζωή, δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία» δήλωσε η Έφη Παπαμβραμοπούλου, εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα ξημερώματα είχε ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις από τους τέσσερις που αγνοούνται είναι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν αμερικανική υπηκοότητα.
Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.
Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.
Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.
Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής (25/9), προκαλώντας την κατάρρευση του κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.
Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο ότι πρόκειται για γυναίκα, ωστόσο τελικά όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής πρόκειται για άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για έναν 77χρονο Βρετανό.
«Εντοπίστηκε νέο άτομο, άνδρας και αυτή τη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανάσυρσής του. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στη 1:30 εντοπίστηκε και ανασύρθηκε μια γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο και κατά την άφιξή μας χθες απεγκλωβίστηκαν, εν ζωή, δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία» δήλωσε η Έφη Παπαμβραμοπούλου, εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τέσσερα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνταιΠλέον οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων που παραμένουν αγνοούμενα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, τα οποία, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, οφείλονται σε διαρροή φυσικού αερίου.
Τα ξημερώματα είχε ανασυρθεί νεκρή μια γυναίκα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις από τους τέσσερις που αγνοούνται είναι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν αμερικανική υπηκοότητα.
Στον δεύτερο όροφο του κτηρίου οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.
Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.
Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.
Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής (25/9), προκαλώντας την κατάρρευση του κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.
Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
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