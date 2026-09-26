Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν ήταν το καλό παιδί που υπακούει, τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας

@pod.gr Ο Φοίβος Δεληβοριάς θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως τον γνώρισε: έναν λαϊκό τραγουδιστή που σεβόταν την παράδοση, έκανε τα τραγούδια να ακούγονται σαν δικές του ιστορίες και στεκόταν στη σκηνή με απόλυτη ελευθερία. Στο νέο επεισόδιο "Ναυαγοί" μιλά ακόμη για τον Χατζιδάκι, την «Ταράτσα», τη μοναξιά, τη δημιουργία και το νέο είδος πίστης που αναζητά. 📍Full video στο ΥοuTube I link στο bio #iphone #mazo #mazwnakis #fyp #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - pod

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης

μίλησε για ορισμένα από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που ξεχωρίζει, εξηγώντας πως ο τρόπος με τον οποίο τα ερμήνευε, δημιουργούσε την αίσθηση ότι ήταν προσωπικά του βιώματα:

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Τέλος,

εστίασε και

στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφραζε την προσωπικότητά του και στη σχέση του με το φύλο και τον ερωτισμό, σημειώνοντας πως αυτή η ελευθερία συνέβαλε στο να αποκτήσει απήχηση σε διαφορετικές μερίδες του κόσμου:

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