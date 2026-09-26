Μπεν Τζόνσον: Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ντόπινγκ στην ιστορία, η επιστροφή που δεν κράτησε και ο αγώνας εναντίον αλόγων

Οι ώρες που ακολούθησαν τη νίκη του Μπεν Τζόνσον στον τελικό των 100μ. των Ολυμπιακών Αγώνων της Σεούλ το 1988, παραπέμπουν μόνο σε κατασκοπευτικό θρίλερ.



Ο Καναδός σπρίντερ είχε κάνει το όνειρο του πραγματικότητα. Είχε νικήσει και πάλι τον Καρλ Λιούις (όπως το 1987 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα) αλλά αυτή τη φορά στη μεγαλύτερη των διοργανώσεων. Η κόντρα του Τζόνσον με τον Λιούις έχει μείνει στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες αν και οι δύο τους έχουν διατηρηθεί στις αθλητικές μνήμες για διαφορετικούς λόγους.



Περίπου 60 ώρες μετά την εικόνα του Τζόνσον να τερματίζει με τα χέρια ψηλά, ήρθε η αποκαθήλωση.



Ο χρυσός Ολυμπιονίκης έχει βρεθεί θετικός στην ουσία στανοζολόλη. Ένα συνθετικό αναβολικό στεροειδές που προέρχεται από την τεστοστερόνη και αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως η μυϊκή ατροφία και η αναιμία. Χρησιμοποιείται και στην κτηνιατρική.



Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 1988. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στις 27 Σεπτεμβρίου ανακοινώνει και επίσημα πως το χρυσό μετάλλιο αφαιρείται από τον Μπεν Τζόνσον. Και απονέμεται στον Καρλ Λιούις.



Ο Τζόνσον είχε περάσει την γραμμή του τερματισμού με, το εντυπωσιακό για τότε, 9.79 που ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Καρλ Λιούις είχε γράψει 9.92.

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Κατά πολλούς, πρόκειται για το μεγαλύτερο, από πλευράς δημοσιότητας, εξελίξεων, σκάνδαλο ντόπινγκ στην ιστορία του αθλητισμού.



Από την Τζαμάικα στον Καναδά



Ο Μπεν Τζόνσον γεννήθηκε στην Τζαμάικα το 1961. Η μητέρα του μαζί με τρία από τα αδέρφια του μετακόμισαν στον Καναδά. Ο πατέρας του έμεινε πίσω προκειμένου να συνεχίσει να εργάζεται στην εταιρεία τηλεφωνίας.



Ο Τζόνσον στα 14 του προκειμένου να αντιμετωπίσει το δύσκολο και νέο για εκείνον περιβάλλον, βρήκε διέξοδο στο γυμναστήριο. Από νωρίς διαφάνηκε το ταλέντο του στα σπριντ. Σχεδόν αμέσως ήρθε και η γνωριμία που του άλλαξε τη ζωή. Με το μοναδικό προπονητή που είχε στη ζωή του, τον Καναδό πρώην σπρίντερ, Τσάρλι Φράνσις.





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Ο Φράνσις είχε κατακτήσει τρεις φορές το εθνικό πρωτάθλημα αλλά δεν είχε πετύχει μεγάλες διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έμπνευση για τον Τζόνσον αποτέλεσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1976 που διεξάγονταν στο Μόντρεαλ.



Το ξεπέταγμα και η κόντρα με τον Λιούις



Ο νεαρός Καναδός σπρίντερ κάνει το ξεπέταγμά του το 1982 σε ηλικία 21 ετών. Κατακτά δύο ασημένια μετάλλια στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας. Η εξέλιξή του είναι εντυπωσιακή για το σπορ. Το 1985 και το 1987 κατακτά τον τίτλο στα 60μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.



Το 1984 έρχονται και οι επιτυχίες του σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. και επίσης την τρίτη θέση στην σκυταλοδρομία 4χ100μ. με την ομάδα του Καναδά. Τα δύο αυτά μετάλλια δεν του αφαιρέθηκαν. Ο Τζόνσον τα διατηρεί ακόμα.



Την ίδια περίοδο φυσικά το άστρο του Καρλ Λιούις ήταν πιο ψηλά από ποτέ. Ο Αμερικανός πολυπρωταθλητής με την έφεσή του και στο μήκος ήταν ο απόλυτος σταρ της εποχής.





Στις πρώτες τους κούρσες ο Αμερικανός νίκησε τον Καναδό. Η πρώτη ηχηρή απάντηση του Τζόνσον ήρθε με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ρώμης. Με παγκόσμιο ρεκόρ 9.83. Η συνέχεια δόθηκε στη Σεούλ. Αλλά μόνο για περίπου 60 ώρες.Ο Τζόνσον έχασε και τα δύο αυτά μετάλλια. Του αφαιρέθηκαν μετά την παραδοχή του για χρήση απαγορευμένων ουσιών από το 1981.Η νίκη, η αποκαθήλωση αλλά και όσα ακολούθησαν το σκάνδαλο ντόπινγκ του Τζόνσον, αποτέλεσαν εθνικό θέμα για τον Καναδά. Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπράιαν Μαλρόνεϊ μίλησε τηλεφωνικά μαζί του, έβγαλε ευχαριστήρια δήλωση μετά από τρία λεπτά και χαρακτήρισε τη νίκη του Τζόνσον «ένα μεγάλο επίτευγμα για τη χώρα».Όλα αυτά κράτησαν δυόμιση ημέρες.

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Ο Τζόνσον επέστρεψε στη χώρα με την στάμπα του αθλητή που βρέθηκε θετικός. Η συνέχεια δόθηκε στις δικαστικές αίθουσες. Συστάθηκε η επιτροπή Ντάμπιν, που πήρε το όνομα της από το όνομα του δικαστή που προέδρευε.



Ακολούθησαν τρεις μήνες καταθέσεων ενώ η όλη υπόθεση, που κόστισε 5 εκατομμύρια δολάρια, μεταδόθηκε ζωντανά στη χώρα και εκατοντάδες χιλιάδες Καναδοί είχαν στηθεί μπροστά από την τηλεόρασή τους για να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις.



Η επιστροφή που δεν κράτησε πολύ



Ο Τζόνσον δεν ήταν διατεθειμένος να μείνει εκτός αγώνων. Το 1991 έληξε η τιμωρία του. Ήταν 30 ετών. Δεν κατάφερε να προκριθεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο αλλά κέρδισε το εισιτήριο με την εθνική ομάδα για τους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης το 1992.



Έφτασε έως και τα ημιτελικά των 100μ. Ήταν τελευταίος στη σειρά του, πήρε την 15η θέση στην κατάταξη.



Το 1993, λίγο πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην πόλη του το Τορόντο, ο Τζόνσον τρέχει σε 5.65 μια κούρσα 50μ. στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας. Η επίδοσή του είναι κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ της απόστασης.



Όλοι μιλούν για εντυπωσιακό come back.



Ούτε αυτό κράτησε πολύ. Ο Τζόνσον βρίσκεται θετικός σε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Η Διεθνής Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού τον αποβάλλει δια παντός από το σπορ.

Προπονητής του Μαραντόνα, βιογραφία και η δική του μάρκα ρούχων



Η ζωή του Μπεν Τζόνσον μακριά από τους στίβους τα είχε όλα. Όταν πλέον αποκλείστηκε από τα σπριντ, ήταν ένα από τα πρόσωπα που όλοι ήθελαν να του μιλήσουν.



Έδωσε δεκάδες συνεντεύξεις. Προπόνησε το 1997 τον Ντιέγκο Μαραντόνα αλλά και τον γιο του Μουαμάρ Καντάφι που ήθελε να κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή.

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Έβγαλε τη δική του μάρκα ρούχων με μότο «Πιάσε με». Δεν πήγε καθόλου καλά όμως από πλευράς πωλήσεων.



Έβγαλε φυσικά και τη δική του βιογραφία. «From Seoul to Soul» δηλαδή «από τη Σεούλ στην ψυχή», στα αγγλικά μάλλον ακούγεται καλύτερα.



Ο αγώνας εναντίον αλόγων



Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γεγονότα στη ζωή του Μπεν Τζόνσον μετά το τέλος της καριέρας του, έλαβε χώρα στον Καναδά τον Οκτώβριο του 1998. Ήταν 37 ετών.



Ο Τζόνσον αγωνίστηκε με αντιπάλους δύο άλογα αλλά και ένα αυτοκίνητο. Το όλο event έγινε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.









Ο Τζόνσον έπρεπε να καλύψει απόσταση 80 μέτρων. Το ένα άλογο 100μ., το άλλο 120μ. και το αυτοκίνητο 140μ. Ο Τζόνσον ηττήθηκε από τα άλογα αλλά... νίκησε το αυτοκίνητο το οποίο δυσκολεύτηκε στην εκκίνηση και την επιτάχυνση λόγω της βροχής. Ο Τζόνσον είχε ξεκινήσει πρώτος, σύμφωνα με τον κανονισμό της διοργάνωσης.



«Η πιο βρώμικη κούρσα στην ιστορία»



Ο Μπεν Τζόνσον έχει μείνει στην ιστορία για λόγους που δεν έχουν κάνουν με τις επιτυχίες, του τα μετάλλια του και τις επιδόσεις του. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χαρακτηρίσει τον τελικό των 100μ. στη Σεούλ ως την «πιο βρώμικη κούρσα στην ιστορία».



Ο λόγος βέβαια πως ακόμα τέσσερις σπρίντερ που είχαν λάβει μέρος σε εκείνη την κούρσα βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους θετικοί σε χρήση απαγορευμένων ουσιών.









Πρόκειται για τους Λίνφορντ Κρίστι (είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο), Ντένις Μίτσελ (ήταν 5ος), Ντεσάι Γουίλιαμς (είχε πάρει την 7η θέση) και Ρέι Στιούαρτ (8η θέση).



Ξεχωριστή περίπτωση είναι αυτή του Καρλ Λιούις. Το 2003 ξέσπασε ένα μεγάλο για τις ΗΠΑ σκάνδαλο, που αφορούσε καταγγελίες πως αθλητές είχαν βρεθεί παλιότερα θετικοί σε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Παρόλα αυτά, τους είχε επιτραπεί να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Ο Λιούις έκανε λόγο για ένα φάρμακο για το κρύωμα, η περίπτωση ποτέ δεν πήρε τεράστιες, εκτός ΗΠΑ, διαστάσεις και δεν του αφαιρέθηκαν μετάλλια και διακρίσεις.



Οι μοναδικοί αθλητές εκείνης της κούρσας, που το όνομά τους δεν συνδέθηκε με περίπτωση ντόπινγκ ήταν ο Κάλβιν Σμιθ, που είχε πάρει την 4η θέση και ο Ντα Σίλβα που ήταν 6ος.



«Εκείνος θα πρέπει να ζήσει με το ψέμα»



Ο Μπεν Τζόνσον ανάμεσα στις αμέτρητες συνεντεύξεις που έδωσε για εκείνη την κούρσα είχε κάνει λόγο πως είχε πέσει θύμα σκευωρίας.



Σε μια συνέντευξή του πάντως στο CBS το 2013 είχε κάνει μια... πρωτοφανή επίθεση στον Καρλ Λιούις: «Γνωρίζαμε αρκετές φορές πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες πως είχε βρεθεί θετικός. Και όμως λέει δεξιά και αριστερά πως είναι καθαρός και δουλεύει με τα παιδιά.



Να πει την αλήθεια, να πει στον κόσμο πως χρησιμοποιούσε απαγορευμένες ουσίες. Ναι θα λέρωνε το όνομα του. Τον προστάτευσαν γιατί είναι Αμερικανός. Εγώ έχω καθαρή συνείδηση. Εκείνος θα πρέπει να ζήσει με αυτό που έκανε, με το ψέμα που έζησε».









Ο Μπεν Τζόνσον είναι πλέον 65 ετών. Ζει στην ευρύτερη περιοχή του Οντάριο, ασχολείται με επιχειρήσεις ενώ κάνει και ατομικές προπονήσεις fitness.



Η υπόθεση του 1988 όμως ποτέ δεν φεύγει από την... καθημερινότητά του. Είναι ενδεικτικό πως αυτές τις ημέρες εργάζεται για το πρόμο ενός χιουμοριστικού ντοκιμαντέρ που έχει τον τίτλο: «Μίσος για τον παίκτη. Η ιστορία του Μπεν Τζόνσον».



Ντοκιμαντέρ που ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στον Καναδά.