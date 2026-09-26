Η 5χρονη Σιένα μπήκε στην εφηβεία όταν ήταν μόλις 10 μηνών - Η μάχη για να παραμείνει παιδί

Οι δύσκολες εξετάσεις και η διάγνωση

Κλείσιμο

Θεραπεία με ορμονικούς αναστολείς

Μια διαφορετική μάχη από εκείνες που αντιμετωπίζουν συνήθως τα παιδιά δίνει η 5χρονη Σιένα από το Λονδίνο, η οποία άρχισε να εμφανίζει σημάδια εφηβείας όταν ήταν μόλις 10 μηνών.Η μητέρα της,, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν ένας επισκέπτης υγείας που παρατήρησε ότι ο ιστός στο στήθος του μωρού φαινόταν διογκωμένος και συνέστησε περαιτέρω έλεγχο.Μετά από σειρά εξετάσεων, η Σιένα διαγνώστηκε με κεντρική πρώιμη ήβη (central precocious puberty - CPP), μια κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλος ξεκινά πολύ νωρίς να στέλνει τα σήματα που ενεργοποιούν την εφηβεία.Η μητέρα της περιγράφει τις διαδικασίες διάγνωσης ως ιδιαίτερα δύσκολες για όλη την οικογένεια. Η μικρή υποβλήθηκε σε ειδικές δοκιμασίες ορμονικής διέγερσης, με επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες, ενώ χρειάστηκε να κάνει και ακτινογραφίες για τον προσδιορισμό της «οστικής ηλικίας» της.«Ήταν τρομακτικό να βλέπω το παιδί μου να περνά όλα αυτά», ανέφερε η μητέρα της, περιγράφοντας πως πολλές φορές η μόνη λύση για να ηρεμήσει το μωρό ήταν ο θηλασμός κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.Οι γιατροί πραγματοποίησαν και μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να αποκλείσουν πιθανές ανωμαλίες στον εγκέφαλο που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνδέονται με την πάθηση. Ευτυχώς, τα αποτελέσματα ήταν καθαρά.Η Σιένα ξεκίνησε θεραπεία με ενέσεις ενός φαρμάκου που λειτουργεί ως αναστολέας των ορμονών της εφηβείας. Σήμερα, στα 5 της χρόνια, συνεχίζει να κάνει την ένεσή της κάθε τέσσερις εβδομάδες. Η θεραπεία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι περίπου την ηλικία των 11 ή 12 ετών, ανάλογα με την ανάπτυξη και την οστική της ηλικία. Χωρίς θεραπεία, η μικρή θα είχε προχωρήσει σε πλήρη εφηβεία πολλά χρόνια νωρίτερα από τα συνομήλικα παιδιά της.