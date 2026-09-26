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Τέλος τα σενάρια για μποϊκοτάζ του αγώνα Ισραήλ-Ιρλανδία: Οι παίκτες των φιλοξενούμενων ψήφισαν να διεξαχθεί κανονικά
Τέλος τα σενάρια για μποϊκοτάζ του αγώνα Ισραήλ-Ιρλανδία: Οι παίκτες των φιλοξενούμενων ψήφισαν να διεξαχθεί κανονικά
Η προπόνηση της εθνικής Ιρλανδίας άργησε 5 ώρες να ξεκινήσει, καθώς παίκτες και τεχνικό τιμ δεν συμφωνούσαν στη διεξαγωγή του παιχνιδιού, κάνοντας πολύωρη σύσκεψη
Τέλος στα σενάρια περί αποχής της Ιρλανδίας από την αναμέτρηση με το Ισραήλ, καθώς η ομάδα αποφάσισε να τηρήσει κανονικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Nations League.
Η απόφαση ήρθε έπειτα από πολύωρες συζητήσεις μεταξύ των διεθνών, οι οποίες μάλιστα καθυστέρησαν τόσο την προπόνηση όσο και τη συνέντευξη Τύπου της ομάδας.
Η κατάσταση είχε πάρει διαστάσεις τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο Γκάβιν Μπαζούνου είχε εκφράσει την πρόθεσή του να μην αγωνιστεί απέναντι στο Ισραήλ.
Η στάση του προκάλεσε συζητήσεις εντός της αποστολής, με τους διεθνείς να εξετάζουν συνολικά το πώς θα αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα φορτισμένη κατάσταση γύρω από τις δύο αναμετρήσεις.
Τελικά, το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί η Ιρλανδία ως ομάδα τέθηκε σε ψηφοφορία.
Η σημαντική πλειοψηφία των παικτών τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής των αγώνων, με την ομοσπονδία να επιβεβαιώνει στη συνέχεια ότι η Εθνική θα εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Ισραήλ.
Ο CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας, Ντέιβιντ Κόουρελ, εξήγησε ότι η απόφαση προέκυψε έπειτα από μια διαδικασία που κράτησε πολλές ώρες.
Όπως ανέφερε, η αποστολή είχε πραγματοποιήσει αρχικά εκτενή συζήτηση στην Πρίστινα, πριν ακολουθήσουν νέες συζητήσεις μετά την απόφαση ενός ποδοσφαιριστή να εκφράσει τη δυσφορία του και να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει.
«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τα ΜΜΕ για την καθυστέρηση σήμερα. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Η αποστολή βρισκόταν χθες στην Πρίστινα.
Πραγματοποιήθηκε μια εκτενής συζήτηση, κατά την οποία η κοινή θέση της ομάδας ήταν να ταξιδέψει στην Ουγγαρία. Η συνάντηση διήρκεσε δύο ώρες.
Σήμερα το πρωί, ένας παίκτης εξέφρασε στον ομοσπονδιακό προπονητή τη δυσφορία του και γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την αποστολή.
Αυτή η νέα εξέλιξη απαιτούσε χρόνο και συζήτηση, προκειμένου να την εξετάσει η ομάδα. Ακολούθησαν άλλες τέσσερις ώρες συζητήσεων, κυρίως με τους παίκτες, αλλά κατά διαστήματα και με μέλη του επιτελείου και της διοίκησης.
Κατατέθηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις. Σεβαστήκαμε απόλυτα το δικαίωμα του καθενός να έχει τη δική του άποψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Τελικά, μέσα στα τελευταία 90 λεπτά πραγματοποιήσαμε ψηφοφορία στην ομάδα σχετικά με το αν θα τηρήσουμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις.
Η σημαντική πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της διεξαγωγής των αγώνων. Η ομοσπονδία πήρε την απόφαση να εκπληρώσει αυτές τις αγωνιστικές υποχρεώσεις».
Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χέιμιρ Χάλγκριμσον παραδέχθηκε ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει το σύνολο της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν αισθάνεται άνετα με όσα έχουν δημιουργηθεί γύρω από τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.
«Αυτό επηρεάζει όλους τους παίκτες. Κανείς δεν αισθάνεται άνετα και πιθανότατα κανείς δεν αισθανόταν άνετα όταν πήγαμε εκεί.
Το ζήτημα είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για το ιρλανδικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρούμε κάποια λύση.
Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε με την οποία θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν αγωνιστούμε.
Από την πρώτη ημέρα υπήρχαν διαμαρτυρίες με αίτημα να μη διεξαχθεί αυτός ο αγώνας. Ένιωθα αυτή την πίεση να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Τώρα πλέον φτάνει σχεδόν σε οριακό σημείο».
Παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν, λοιπόν, η Ιρλανδία θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Ισραήλ.
Η ομοσπονδία είχε ήδη αποφασίσει από τον Ιούλιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Nations League, με τη σχετική ψηφοφορία των μελών της FAI να έχει ολοκληρωθεί με 75 ψήφους υπέρ, 32 κατά και τρεις αποχές.
Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, σε ουδέτερη έδρα.
Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 4 Οκτωβρίου στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας, επίσης σε ουδέτερο γήπεδο.
Η FAI έχει ανακοινώσει ότι στο δεύτερο παιχνίδι δεν θα διατεθούν εισιτήρια σε Ιρλανδούς φιλάθλους και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Έτσι, το θέμα του πιθανού μποϊκοτάζ από ολόκληρη την ιρλανδική αποστολή κλείνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Ο Μπαζούνου δεν θα αγωνιστεί, όμως η υπόλοιπη ομάδα θα βρεθεί κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, μετά την απόφαση που πήραν οι ίδιοι οι διεθνείς έπειτα από τις πολύωρες συζητήσεις.
Η απόφαση ήρθε έπειτα από πολύωρες συζητήσεις μεταξύ των διεθνών, οι οποίες μάλιστα καθυστέρησαν τόσο την προπόνηση όσο και τη συνέντευξη Τύπου της ομάδας.
Η κατάσταση είχε πάρει διαστάσεις τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο Γκάβιν Μπαζούνου είχε εκφράσει την πρόθεσή του να μην αγωνιστεί απέναντι στο Ισραήλ.
Η στάση του προκάλεσε συζητήσεις εντός της αποστολής, με τους διεθνείς να εξετάζουν συνολικά το πώς θα αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα φορτισμένη κατάσταση γύρω από τις δύο αναμετρήσεις.
Τελικά, το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί η Ιρλανδία ως ομάδα τέθηκε σε ψηφοφορία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η σημαντική πλειοψηφία των παικτών τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής των αγώνων, με την ομοσπονδία να επιβεβαιώνει στη συνέχεια ότι η Εθνική θα εκπληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Ισραήλ.
Ο CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας, Ντέιβιντ Κόουρελ, εξήγησε ότι η απόφαση προέκυψε έπειτα από μια διαδικασία που κράτησε πολλές ώρες.
Όπως ανέφερε, η αποστολή είχε πραγματοποιήσει αρχικά εκτενή συζήτηση στην Πρίστινα, πριν ακολουθήσουν νέες συζητήσεις μετά την απόφαση ενός ποδοσφαιριστή να εκφράσει τη δυσφορία του και να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει.
«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τα ΜΜΕ για την καθυστέρηση σήμερα. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Η αποστολή βρισκόταν χθες στην Πρίστινα.
Republic of Ireland’s players are considering boycotting Sunday’s match against Israel after Gavin Bazunu, the goalkeeper, said he did not want to play.— Telegraph Football (@TeleFootball) September 26, 2026
Meetings are taking place at the team’s hotel in Hungary this morning as the players discuss whether they will collectively… pic.twitter.com/UvtWrGro91
Πραγματοποιήθηκε μια εκτενής συζήτηση, κατά την οποία η κοινή θέση της ομάδας ήταν να ταξιδέψει στην Ουγγαρία. Η συνάντηση διήρκεσε δύο ώρες.
Σήμερα το πρωί, ένας παίκτης εξέφρασε στον ομοσπονδιακό προπονητή τη δυσφορία του και γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την αποστολή.
Αυτή η νέα εξέλιξη απαιτούσε χρόνο και συζήτηση, προκειμένου να την εξετάσει η ομάδα. Ακολούθησαν άλλες τέσσερις ώρες συζητήσεων, κυρίως με τους παίκτες, αλλά κατά διαστήματα και με μέλη του επιτελείου και της διοίκησης.
Κατατέθηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις. Σεβαστήκαμε απόλυτα το δικαίωμα του καθενός να έχει τη δική του άποψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
Τελικά, μέσα στα τελευταία 90 λεπτά πραγματοποιήσαμε ψηφοφορία στην ομάδα σχετικά με το αν θα τηρήσουμε τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις.
Η σημαντική πλειοψηφία ψήφισε υπέρ της διεξαγωγής των αγώνων. Η ομοσπονδία πήρε την απόφαση να εκπληρώσει αυτές τις αγωνιστικές υποχρεώσεις».
Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χέιμιρ Χάλγκριμσον παραδέχθηκε ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει το σύνολο της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν αισθάνεται άνετα με όσα έχουν δημιουργηθεί γύρω από τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.
«Αυτό επηρεάζει όλους τους παίκτες. Κανείς δεν αισθάνεται άνετα και πιθανότατα κανείς δεν αισθανόταν άνετα όταν πήγαμε εκεί.
Το ζήτημα είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για το ιρλανδικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρούμε κάποια λύση.
Ireland players emerge for training - five and a quarter hours after the scheduled time— Daniel McDonnell (@McDonnellDan) September 26, 2026
Caoimhin Kelleher and Max O’Leary the only two goalkeepers present with Gavin Bazunu back in the team hotel pic.twitter.com/cg9WiqsjJv
Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε με την οποία θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν αγωνιστούμε.
Από την πρώτη ημέρα υπήρχαν διαμαρτυρίες με αίτημα να μη διεξαχθεί αυτός ο αγώνας. Ένιωθα αυτή την πίεση να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Τώρα πλέον φτάνει σχεδόν σε οριακό σημείο».
Παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν, λοιπόν, η Ιρλανδία θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Ισραήλ.
Η ομοσπονδία είχε ήδη αποφασίσει από τον Ιούλιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Nations League, με τη σχετική ψηφοφορία των μελών της FAI να έχει ολοκληρωθεί με 75 ψήφους υπέρ, 32 κατά και τρεις αποχές.
Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, σε ουδέτερη έδρα.
Το δεύτερο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 4 Οκτωβρίου στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας, επίσης σε ουδέτερο γήπεδο.
Η FAI έχει ανακοινώσει ότι στο δεύτερο παιχνίδι δεν θα διατεθούν εισιτήρια σε Ιρλανδούς φιλάθλους και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Έτσι, το θέμα του πιθανού μποϊκοτάζ από ολόκληρη την ιρλανδική αποστολή κλείνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
Ο Μπαζούνου δεν θα αγωνιστεί, όμως η υπόλοιπη ομάδα θα βρεθεί κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, μετά την απόφαση που πήραν οι ίδιοι οι διεθνείς έπειτα από τις πολύωρες συζητήσεις.
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