Η τεράστια νίκη της Ελλάδας στο Βελιγράδι που ανοίγει τον δρόμο για μια καλύτερη κλήρωση ενόψει του EURO 2028 και ο Γιοβάνοβιτς που... υπέφερε

Ανατροπή με ψυχή, μπαλάρα και φοβερή αντίδραση από την Εθνική χθες κόντρα στην Σερβία στην πρώτη αγωνιστική του Nations League με σκόρερ τον Τζόλη και τον Δουβίκα να βάζει το γκολ της νίκης στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων

Nations League, καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας με μεγάλη εκτός έδρας ανατροπή και έγινε από τώρα αφεντικό για την αποφυγή της τελευταίας θέσης του γκρουπ, όπου συμμετέχουν επίσης Γερμανία και Ολλανδία.



Η Εθνική μας ομάδα είναι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Football Meets Data, φαβορί για την τρίτη θέση με 40,6% πιθανότητες, με πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα να ισούται πρακτικά με παρουσία στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του





Υπέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τα πέντε σέντερ φορ Επική ατάκα έδωσε ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Σερβία καθώς



«Υπέφερα κι εγώ που έβαλα και τους πέντε. Οκ, κάποιες φορές παίρνεις κάποια ρίσκα. Είμαι χαρούμενος που όλοι τους έκαναν ένα καλό παιχνίδι. Δεν σας κρύβω ότι υπέφερα κι εγώ με αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μετά από τόσες ευκαιρίες, παίρνεις ένα ρίσκο», δήλωσε συγκεκριμένα. Κλείσιμο



Αρχικά στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η Σερβία είναι πολύ καλή ομάδα. Πόσω μάλλον όταν έχει προηγηθεί τόσο νωρίς στο παιχνίδι, έχει και τους παίκτες και τον τρόπο για να προστατέψει το σκορ. Εμείς πιστεύω ότι μόνο με τον τρόπο που αγωνιζόμασταν σήμερα, με ψυχραιμία. Ψάχνοντας τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στα τελευταία δέκα λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία, η Σερβία στο τέλος είχε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία και στις τελευταίες φάσεις κάναμε μία εξαιρετική επίθεση, βάλαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν πολύ σημαντικό. Το δικαιούμασταν βάση της συνολικής εικόνας του παιχνιδιού».



Για το τι σκέφτεται ο προπονητής όταν η ομάδα παίζει και χάνει τόσες ευκαιρίες: «Δύσκολο, από τη μία είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, δημιουργούμε ευκαιρίες. Κι ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα ικανότητας/τύχης, αλλά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές. Όταν μετά από τέτοια προσπάθεια, δεν καταφέρνεις να βρεις την ουσία, το γκολ, θα ήταν πολύ μεγάλη η απογοήτευση. Μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αυτό που πιστεύω πολύ, είναι ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά το τουρνουά, ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό ματς επί ενός πολύ καλού αντιπάλου. Αυτό που μας δίνει το παιχνίδι είναι λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».



Για την αντίδραση της εθνικής και τη νοοτροπία της: «Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό αν καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ, εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι ή θα πάμε σε έναν τρόπο παιχνιδιού που το έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί. Εμείς όμως και παιχνίδι είχαμε, και το ελέγξαμε και δημιουργήσαμε πολλές και καλές φάσεις».



Για την παρουσία της Εθνικής στην κορυφή του ομίλου μετά την πρεμιέρα και την ψυχολογία της ομάδας: «Όλοι μας ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και απογοήτευσης/χαράς που αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τον προηγούμενο αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο νόημα να επιμείνουμε στις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα. Παίζοντας φιλικά από τον Ιούνιο κι όχι σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Έχω καλό γκρουπ που είναι συνειδητοποιημένα παιχνίδια, αγαπούν αυτό που κάνουν, τη χώρα τους. Ζουν και την αμφισβήτηση και την αποτυχία, νομίζω ότι αυτοί περισσότερο ζουν την αμφισβήτηση. Νομίζω πως είναι καλό που μέσα από αυτό το Nations League μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε καλές ομάδες. Έχουμε κι αρκετούς νέους παίκτες στηυν Εθνική, νέους και σε ηλικία και σε αριθμό παιχνιδιών. Γι’ αυτό τα συναισθήματά μας είναι λίγο πιο έντονα σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια γινόμαστε λίγο πιο σκληροί. Κάθε παιχνίδι σε αυτό το γκρουπ είναι και μία πρόκληση για μας για το τι πράγματα που μπορούμε να καταφέρουμε».



Για τις μειωμένες λύσεις στη μεσαία γραμμή για να υποστηρίξουν τις ανάγκες της Εθνικής στα δύσκολα ματς που έρχονται: «Σαν Έλληνες πολλές φορές υπερβάλλουμε σε πολλά πράγματα. Σαν ομάδα έχουμε και το ταλέντο και τις προοπτικές, αλλά και τις αδυναμίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε και τον υπερβολικό ενθουσιασμό όταν κερδίσουμε κάποια ματς, αλλά και πολύ μεγάλη απογοήτευση όταν χάνουμε άλλα. Έχουμε όμως και τους στόχους μας και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις για μας. Οι δικές μου ανησυχίες δεν είναι ούτε η ποσότητα, ούτε η ποιότητα, αλλά στον χρόνο συμμετοχής στις ομάδες που παίζουν οι παίκτες, γιατί αυτό το πράγμα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ομάδα μας. Το ταλέντο δεν φτάνει σαν ταλέντο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες. Γιατί όλες οι εθνικές, σε αυτό το επίπεδο, έχουν απίστευτο ταλέντο».



Τζόλης: «Θα διαχειριστούμε διαφορετικά το ματς με τη Γερμανία» Σκόρερ του γκολ της ισοφάρισης και διαρκής... μπελάς για τους Σέρβους ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ στις δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη, ενώ αναφέρθηκε και στο ερχόμενο ματς με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.



Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη: «Είμαι πολύ χαρούμενους που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεχθήκαμε πολύ γρήγορα το γκολ που ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε στην έδρα του αντιπάλου. Νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος για να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές φάσεις και ενέργειες. Ήταν μία δίκαια νίκη, αν και ήρθε στο τελευταίο λεπτό.



Το αξίζαμε λίγο πιο πριν για να διαχειριστούμε και καλύτερα το αποτέλεσμα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το Nations League με μία νίκη και με ένα γκολ δικό μου που βοήθησε την ομάδα. Ήταν μία πολύ καλή προσπάθεια σήμερα».



Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Ελλάδα την πορεία της στοκαθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας με μεγάλη εκτός έδρας ανατροπή και έγινε από τώρα αφεντικό για την αποφυγή της τελευταίας θέσης του γκρουπ, όπου συμμετέχουν επίσης Γερμανία και Ολλανδία.Η Εθνική μας ομάδα είναι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Football Meets Data, φαβορί για την τρίτη θέση με 40,6% πιθανότητες, με πλασάρισμα στην πρώτη τριάδα να ισούται πρακτικά με παρουσίαστα προκριματικά του Euro 2028. Με αυτόν τον τρόπο η Γαλανόλευκη μπορεί να εξασφαλίσει μια καλύτερη κλήρωση για τη φάση των προκριματικών του ευρωπαϊκού κυπέλλου με μεγάλο στόχο φυσικά την επιστροφή της Ελλάδας σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014.Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά στο Nations League, τ ο φορμάτ του οποίου θα αλλάξει ριζικά από την επόμενή του έκδοση , οι δύο καλύτεροι τρίτοι θα παραμείνουν απευθείας στη League A, ενώ οι δύο χειρότεροι τρίτοι και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι θα πάνε στα μπαράζ παραμονής με ομάδες από τη League B.Επική ατάκα έδωσε ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Σερβία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σημείωσε ότι... υπέφερε που στο φινάλε της αναμέτρησης έβαλε και τα πέντε σέντερ φορ της ομάδας του παίζοντας μη ορθολογική επί της ουσίας, αλλά με μεγάλη στοχοπροσήλωση ώστε να καταφέρουν οι παίκτες του την ανατροπή που άξιζαν βάσει της εικόνας της αναμέτρησης.«Υπέφερα κι εγώ που έβαλα και τους πέντε. Οκ, κάποιες φορές παίρνεις κάποια ρίσκα. Είμαι χαρούμενος που όλοι τους έκαναν ένα καλό παιχνίδι. Δεν σας κρύβω ότι υπέφερα κι εγώ με αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μετά από τόσες ευκαιρίες, παίρνεις ένα ρίσκο», δήλωσε συγκεκριμένα.«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η Σερβία είναι πολύ καλή ομάδα. Πόσω μάλλον όταν έχει προηγηθεί τόσο νωρίς στο παιχνίδι, έχει και τους παίκτες και τον τρόπο για να προστατέψει το σκορ. Εμείς πιστεύω ότι μόνο με τον τρόπο που αγωνιζόμασταν σήμερα, με ψυχραιμία. Ψάχνοντας τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στα τελευταία δέκα λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία, η Σερβία στο τέλος είχε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία και στις τελευταίες φάσεις κάναμε μία εξαιρετική επίθεση, βάλαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν πολύ σημαντικό. Το δικαιούμασταν βάση της συνολικής εικόνας του παιχνιδιού».: «Δύσκολο, από τη μία είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, δημιουργούμε ευκαιρίες. Κι ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα ικανότητας/τύχης, αλλά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές. Όταν μετά από τέτοια προσπάθεια, δεν καταφέρνεις να βρεις την ουσία, το γκολ, θα ήταν πολύ μεγάλη η απογοήτευση. Μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αυτό που πιστεύω πολύ, είναι ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά το τουρνουά, ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό ματς επί ενός πολύ καλού αντιπάλου. Αυτό που μας δίνει το παιχνίδι είναι λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».«Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό αν καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ, εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι ή θα πάμε σε έναν τρόπο παιχνιδιού που το έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί. Εμείς όμως και παιχνίδι είχαμε, και το ελέγξαμε και δημιουργήσαμε πολλές και καλές φάσεις».«Όλοι μας ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και απογοήτευσης/χαράς που αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε τον προηγούμενο αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο νόημα να επιμείνουμε στις συζητήσεις που κάνουμε, γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα. Παίζοντας φιλικά από τον Ιούνιο κι όχι σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Έχω καλό γκρουπ που είναι συνειδητοποιημένα παιχνίδια, αγαπούν αυτό που κάνουν, τη χώρα τους. Ζουν και την αμφισβήτηση και την αποτυχία, νομίζω ότι αυτοί περισσότερο ζουν την αμφισβήτηση. Νομίζω πως είναι καλό που μέσα από αυτό το Nations League μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε καλές ομάδες. Έχουμε κι αρκετούς νέους παίκτες στηυν Εθνική, νέους και σε ηλικία και σε αριθμό παιχνιδιών. Γι’ αυτό τα συναισθήματά μας είναι λίγο πιο έντονα σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια γινόμαστε λίγο πιο σκληροί. Κάθε παιχνίδι σε αυτό το γκρουπ είναι και μία πρόκληση για μας για το τι πράγματα που μπορούμε να καταφέρουμε».«Σαν Έλληνες πολλές φορές υπερβάλλουμε σε πολλά πράγματα. Σαν ομάδα έχουμε και το ταλέντο και τις προοπτικές, αλλά και τις αδυναμίες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Έχουμε και τον υπερβολικό ενθουσιασμό όταν κερδίσουμε κάποια ματς, αλλά και πολύ μεγάλη απογοήτευση όταν χάνουμε άλλα. Έχουμε όμως και τους στόχους μας και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις για μας. Οι δικές μου ανησυχίες δεν είναι ούτε η ποσότητα, ούτε η ποιότητα, αλλά στον χρόνο συμμετοχής στις ομάδες που παίζουν οι παίκτες, γιατί αυτό το πράγμα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ομάδα μας. Το ταλέντο δεν φτάνει σαν ταλέντο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες. Γιατί όλες οι εθνικές, σε αυτό το επίπεδο, έχουν απίστευτο ταλέντο».Σκόρερ του γκολ της ισοφάρισης και διαρκής... μπελάς για τους Σέρβους ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ στις δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη, ενώ αναφέρθηκε και στο ερχόμενο ματς με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη: «Είμαι πολύ χαρούμενους που γυρίσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεχθήκαμε πολύ γρήγορα το γκολ που ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε στην έδρα του αντιπάλου. Νομίζω ότι δεν παίξαμε με άγχος για να δημιουργήσουμε και να κάνουμε βιαστικές φάσεις και ενέργειες. Ήταν μία δίκαια νίκη, αν και ήρθε στο τελευταίο λεπτό.Το αξίζαμε λίγο πιο πριν για να διαχειριστούμε και καλύτερα το αποτέλεσμα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το Nations League με μία νίκη και με ένα γκολ δικό μου που βοήθησε την ομάδα. Ήταν μία πολύ καλή προσπάθεια σήμερα».

Για το ερχόμενο ματς κόντρα στη Γερμανία: «Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος, θα παίξουμε εκτός έδρας. Οι Γερμανοί είναι πιο ποιοτική ομάδα από τη Σερβία, οπότε θα διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι.



Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση, έχουμε πολλή ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο.



Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί».