Ντράγκαν Σάκοτα: Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε σημεία
Ντράγκαν Σάκοτα: Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε σημεία
Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας του στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με τον Ολυμπιακό
Για την εικόνα της ομάδας του στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με τον Ολυμπιακό μίλησε ο Ντράγκαν Σάκοτα.
Ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στα θετικά και τα αρνητικά συμπεράσματα μετά την ήττα με 93-80.
«Ήταν ολοφάνερο πως μας λείπουν τα παιχνίδια και κάποιες φάσεις που δεν μπορείς να βρεις ούτε στην προπόνηση από πλευράς ανταγωνισμού. Είδαμε φάσεις να διορθώνονται παίζοντας κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τα λάθη είναι κάτι που θα μειωθούν.
Δεν περίμενα πολλά στην επίθεση, τα παιχνίδια είναι που θα σου δώσουν τον ρυθμό. Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε σημεία».
Για τον αγώνα: «Λέγοντας συνέχεια για απουσίες και ατυχίες δεν είναι θέμα ότι ψάχνουμε δικαιολογίες. Θέλουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε επίσημα παιχνίδια μπροστά μας.
Δεν περιμένω καλά παιχνίδια στην αρχή, όμως όσο παίζουμε και στο σημείο που φτάσαμε το παιχνίδι, δεν λέω ότι θα διορθώσουμε τα πράγματα από αύριο, αλλά ξέρουμε τι θα διορθώσουμε. Η επόμενη μέρα που λέω έχει να κάνει με την επανάληψη. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία όσον αφορά την αρχή».
Για το βάθος στο ρόστερ: «Δεν έχει να κάνει με ξένους ή Έλληνες. Κάποιοι δουλεύουν από την πρώτη μέρα, κάποιοι ήρθαν πρόσφατα. Είμαστε όλοι με διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας. Γι αυτό έχουμε σκαμπανεβάσματα. Αυτά σιγά σιγά πλησιάζουν για να είμαστε έτοιμοι και φέτος θα είναι κάτι άλλο.
Είναι κάτι που ξέραμε και περιμέναμε πριν από το παιχνίδι. Ήθελαν να είμαστε αμυντικά εκεί και δεν το κάναμε για 40 λεπτά. Κάποια στιγμή έφυγε το σκορ, κόντρα σε μια ομάδα που ξεκινάει στην Ευρωλίγκα με 20+. Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Αν μας αφήσει λίγο τον αέρα αυτή η ομάδα θα παίξουμε. Αρχή είναι και δεν βγάζουμε συμπεράσματα για τη συνέχεια».
Για την παρουσία του κόσμου: «Αυτό με τον κόσμο είναι κάτι που είναι δύσκολο να το εξηγήσεις στον παίκτη ειδικά τον ξένο. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος βλέπει και κρίνει.
Κάποιες ομάδες έχουν κάνει sold out στα διαρκείας. Ο κόσμος έρχεται. Είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα, όσον αφορά το ταλέντο».
Για τον Σούλη Μαρκόπουλο: «Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει και πραγματικά λυπάμαι και εκφράζω τη λύπη μου στην οικογένειά του.
Τόσο ξαφνικά και χωρίς να ξέρουμε κάποια πράγματα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά».
Ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στα θετικά και τα αρνητικά συμπεράσματα μετά την ήττα με 93-80.
«Ήταν ολοφάνερο πως μας λείπουν τα παιχνίδια και κάποιες φάσεις που δεν μπορείς να βρεις ούτε στην προπόνηση από πλευράς ανταγωνισμού. Είδαμε φάσεις να διορθώνονται παίζοντας κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Τα λάθη είναι κάτι που θα μειωθούν.
Δεν περίμενα πολλά στην επίθεση, τα παιχνίδια είναι που θα σου δώσουν τον ρυθμό. Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε σημεία».
Για τον αγώνα: «Λέγοντας συνέχεια για απουσίες και ατυχίες δεν είναι θέμα ότι ψάχνουμε δικαιολογίες. Θέλουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε επίσημα παιχνίδια μπροστά μας.
Δεν περιμένω καλά παιχνίδια στην αρχή, όμως όσο παίζουμε και στο σημείο που φτάσαμε το παιχνίδι, δεν λέω ότι θα διορθώσουμε τα πράγματα από αύριο, αλλά ξέρουμε τι θα διορθώσουμε. Η επόμενη μέρα που λέω έχει να κάνει με την επανάληψη. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία όσον αφορά την αρχή».
Για το βάθος στο ρόστερ: «Δεν έχει να κάνει με ξένους ή Έλληνες. Κάποιοι δουλεύουν από την πρώτη μέρα, κάποιοι ήρθαν πρόσφατα. Είμαστε όλοι με διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας. Γι αυτό έχουμε σκαμπανεβάσματα. Αυτά σιγά σιγά πλησιάζουν για να είμαστε έτοιμοι και φέτος θα είναι κάτι άλλο.
Είναι κάτι που ξέραμε και περιμέναμε πριν από το παιχνίδι. Ήθελαν να είμαστε αμυντικά εκεί και δεν το κάναμε για 40 λεπτά. Κάποια στιγμή έφυγε το σκορ, κόντρα σε μια ομάδα που ξεκινάει στην Ευρωλίγκα με 20+. Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Αν μας αφήσει λίγο τον αέρα αυτή η ομάδα θα παίξουμε. Αρχή είναι και δεν βγάζουμε συμπεράσματα για τη συνέχεια».
Για την παρουσία του κόσμου: «Αυτό με τον κόσμο είναι κάτι που είναι δύσκολο να το εξηγήσεις στον παίκτη ειδικά τον ξένο. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος βλέπει και κρίνει.
Κάποιες ομάδες έχουν κάνει sold out στα διαρκείας. Ο κόσμος έρχεται. Είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα, όσον αφορά το ταλέντο».
Για τον Σούλη Μαρκόπουλο: «Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλη προσωπικότητα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει και πραγματικά λυπάμαι και εκφράζω τη λύπη μου στην οικογένειά του.
Τόσο ξαφνικά και χωρίς να ξέρουμε κάποια πράγματα. Χάσαμε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά».
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