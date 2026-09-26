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Προκριματικά Euro U21: Πρόβλημα στο γόνατο και αναγκαστική αλλαγή για τον Κοντούρη στο Ελλάδα-Γεωργία
Προκριματικά Euro U21: Πρόβλημα στο γόνατο και αναγκαστική αλλαγή για τον Κοντούρη στο Ελλάδα-Γεωργία
Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης ο κεντρικός χαφ του Παναθηναϊκού έπεσε στο έδαφος πιάνοντας το πόδι του και έγινε αναγκαστική αλλαγή
Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό και την εθνική Ελπίδων αναφορικά με την κατάσταση του Σωτήρη Κοντούρη.
Ο νεαρός μέσος του «τριφυλλιού» αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» με τη Γεωργία για την όγδοη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2021.
Ο Γιάννης Ταουσίανης τον αντικατέστησε στο 26ο λεπτό, βάζοντας στη θέση του τον πρώην ποδοσφαιριστή του Αστέρα ΑΚΤΟΡ, Χρήστο Αλμύρα, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στη Σουηδία με τη φανέλα της Τζουγκάρντεν.
Ο τραυματισμός του προήλθε σε μια ανύποπτη φάση όταν και σήκωσε ψηλά το πόδι του για να πάρει τη μπάλα στην κατοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να νιώσει ένα τράβηγμα, μη μπορώντας να συνεχίσει στον αγώνα.
Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:
Ο Σωτήρης Κοντούρης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς της εθνικής Ελλάδας U21 με τη Γεωργία εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατό του, το οποίο έχει πρηστεί. Επιστρέφει στην Αθήνα ξημερώματα Κυριακής και το απόγευμα θα βγάλει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς
Δείτε το βίντεο:
Ο νεαρός μέσος του «τριφυλλιού» αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της «γαλανόλευκης» με τη Γεωργία για την όγδοη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2021.
Ο Γιάννης Ταουσίανης τον αντικατέστησε στο 26ο λεπτό, βάζοντας στη θέση του τον πρώην ποδοσφαιριστή του Αστέρα ΑΚΤΟΡ, Χρήστο Αλμύρα, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στη Σουηδία με τη φανέλα της Τζουγκάρντεν.
Ο τραυματισμός του προήλθε σε μια ανύποπτη φάση όταν και σήκωσε ψηλά το πόδι του για να πάρει τη μπάλα στην κατοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να νιώσει ένα τράβηγμα, μη μπορώντας να συνεχίσει στον αγώνα.
Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:
Ο Σωτήρης Κοντούρης έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς της εθνικής Ελλάδας U21 με τη Γεωργία εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατό του, το οποίο έχει πρηστεί. Επιστρέφει στην Αθήνα ξημερώματα Κυριακής και το απόγευμα θα βγάλει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς
Δείτε το βίντεο:
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