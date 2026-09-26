Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε νεκρή από τον πρώτο όροφο, συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους, δείτε βίντεο

Νεκρό ανασύρθηκε ένα άτομο από τον πρώτο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 μετά από ισχυρή έκρηξη.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα, η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη τρία άτομα, δύο ζευγάρια Αμερικανών που βρίσκονταν στην Αθήνα και είχαν καταλύσει σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.

Αναζητούνται ακόμη πέντε άτομα

Δύο γυναίκες είχαν απεγκλωβιστεί από διπλανό κτίριο

Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός



Πώς χρησιμοποιούνταν οι όροφοι του κτηρίου

Τι δηλώνει ο ιδιοκτήτης του Airbnb

Για τα άτομα που εξετάζεται αν βρίσκονταν εντός του κτιρίου την ώρα της έκρηξης και της κατάρρευσης μίλησε ο Ανδρέας Μαρτζάκης, εκ των συνιδιοκτητών του Airbnb, που λειτουργούσε στον χώρο.

«Είχαμε δηλώσει τρία άτομα, με όνομα Φρέντερικ. Βγήκαν; Δεν βγήκαν; Δεν έχουμε εικόνα μετά την έκρηξη. Εγώ βρέθηκα από την πρώτη στιγμή εκεί. Airbnb είναι αυτό που έπεσε» σημείωσε. Ερωτηθείς αν είχε άτομα μέσα το κτίριο τονίζει: «Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Εμείς είχαμε τρία άτομα στον πρώτο όροφο. Και στον δεύτερο όροφο ήταν άλλοι δύο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η Πυροσβεστική δεν μας έχει ενημερώσει αν έχει ευρήματα μέσα».



Αναφορικά με τα πιθανά αίτια της έκρηξης ο κ. Μαρτσάκης σημείωσε ότι «εμείς δεν έχουμε ούτε φυσικό αέριο, ούτε φιάλες προπανίου και μπουκάλες υγραερίου, τίποτα. Εγώ μένω στα 50 μέτρα, εδώ. Έπινα καφέ και μόλις άκουσα βγήκα κατευθείαν έξω. Και βλέπω τον φίλο μου τον Αμπντούλ, τον Μίμη, και πάω να τον βγάλω από το αυτοκίνητο. Και βγήκε ο Αμπντούλ χτυπημένος με τα τζάμια, και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όπως το είδατε, είναι κατεστραμμένο τελείως».