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Σύρραξη στον αγώνα της Ουγγαρίας με την Ουκρανία, δείτε βίντεο
Σύρραξη στον αγώνα της Ουγγαρίας με την Ουκρανία, δείτε βίντεο
Το σκληρό μαρκάρισμα του Αλεξάντερ Ναζαρένκο προκάλεσε τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών της Ουγγαρίας, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε επεισόδιο με εκείνους της Ουκρανίας
Η Ουκρανία έφυγε από τη Βουδαπέστη με τους τρεις βαθμούς, επικρατώντας με 1-0 της Ουγγαρίας στο πλαίσιο του UEFA Nations League, όμως το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας των όσων ακολούθησαν στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
Το παιχνίδι είχε ήδη αρκετή ένταση, όμως η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν από τη λήξη.
Ο Αλεξάντερ Ναζαρένκο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα έπειτα από δυνατό μαρκάρισμα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει μεγάλη ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Τζάρεντ Γκίλετ, χρειάστηκε να δείξει επιπλέον τέσσερις κίτρινες κάρτες μετά την επαναφορά της τάξης στον αγωνιστικό χώρο. Από την πλευρά της Ουγγαρίας τιμωρήθηκαν οι Ντομινίκ Σομποσλάι και Μίλος Κέρκεζ, ενώ για την Ουκρανία κάρτα αντίκρισαν οι Νικολάι Ματβιένκο και Βίκτορ Τσιγκάνκοφ.
Έτσι, μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και χάρισε στην Ουκρανία ένα πολύτιμο τρίποντο ολοκληρώθηκε με έντονο τρόπο. Η τελική εικόνα, μάλιστα, δεν ήταν αυτή ενός αγώνα που έληξε απλώς με το τελευταίο σφύριγμα, αλλά μιας αναμέτρησης που κράτησε την ένταση μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.
Το παιχνίδι είχε ήδη αρκετή ένταση, όμως η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν από τη λήξη.
Ο Αλεξάντερ Ναζαρένκο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα έπειτα από δυνατό μαρκάρισμα, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει μεγάλη ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
Οι παίκτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο της επίμαχης φάσης και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δημιουργήθηκε σύρραξη, με τις αψιμαχίες να συνεχίζονται μέχρι να επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και να απομακρύνουν τους εμπλεκόμενους.
Here’s a close of the scrap between Hungary and Ukraine players at the end of the game 🥊👜
📹: Vzbirna pic.twitter.com/X0RYKoIVgI — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 25, 2026
Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Τζάρεντ Γκίλετ, χρειάστηκε να δείξει επιπλέον τέσσερις κίτρινες κάρτες μετά την επαναφορά της τάξης στον αγωνιστικό χώρο. Από την πλευρά της Ουγγαρίας τιμωρήθηκαν οι Ντομινίκ Σομποσλάι και Μίλος Κέρκεζ, ενώ για την Ουκρανία κάρτα αντίκρισαν οι Νικολάι Ματβιένκο και Βίκτορ Τσιγκάνκοφ.
Έτσι, μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και χάρισε στην Ουκρανία ένα πολύτιμο τρίποντο ολοκληρώθηκε με έντονο τρόπο. Η τελική εικόνα, μάλιστα, δεν ήταν αυτή ενός αγώνα που έληξε απλώς με το τελευταίο σφύριγμα, αλλά μιας αναμέτρησης που κράτησε την ένταση μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα.
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