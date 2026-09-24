Πρώτη η Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του Nations League, δείτε τη βαθμολογία του ομίλου

Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε με νίκη-ανατροπή από το Βελιγράδι με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ολλανδία, φιγουράρει στην 1η θέση του ομίλου