Πρώτη η Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του Nations League, δείτε τη βαθμολογία του ομίλου
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Ελλάδα Σερβία Ολλανδία Γερμανία Nations League

Πρώτη η Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του Nations League, δείτε τη βαθμολογία του ομίλου

Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε με νίκη-ανατροπή από το Βελιγράδι με 2-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ολλανδία, φιγουράρει στην 1η θέση του ομίλου

Πρώτη η Ελλάδα μετά την πρεμιέρα του Nations League, δείτε τη βαθμολογία του ομίλου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εθνική Ελλάδας πήρε αυτό που άξιζε στο Βελιγράδι έστω και στο φινάλε.

Η γαλανόλευκη νίκησε 2-1 τη Σερβία και μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της League A του Nations League.

Στο άλλο ματς του Β’ Ομίλου, η Ολλανδία ισοφάρισε τη Γερμανία στις καθυστερήσεις, με το τελικό 1-1 να δίνει από έναν βαθμό στις ομάδες των Τσάβι και Κλοπ στο επίσημο ντεμπούτο τους σε πάγκο εθνικών.

Έτσι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην κορυφή στο τέλος της 1ης αγωνιστικής.

Την επόμενη αγωνιστική, η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Γερμανία (27/09, 21:45) στο Άουγκσμπουργκ, ενώ η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία (27/09, 19:00) στο Βελιγράδι.

League A Nations League - 2oς Όμιλος

Αποτελέσματα (1η αγωνιστική)

Σερβία - Ελλάδα 1-2
Ολλανδία - Γερμανία 1-1

Βαθμολογία
Ελλάδα 3
Γερμανία 1
Ολλανδία 1
Σερβία 0

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ολλανδία 19:00
Γερμανία - Ελλάδα 21:45
6 ΣΧΟΛΙΑ

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