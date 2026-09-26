Έρευνες για τους 5 αγνοούμενους στην Πλάκα μετά την ανάσυρση μιας νεκρής γυναίκας - Υπάρχει κίνδυνος και για τα διπλανά κτήρια
Έρευνες για τους 5 αγνοούμενους στην Πλάκα μετά την ανάσυρση μιας νεκρής γυναίκας - Υπάρχει κίνδυνος και για τα διπλανά κτήρια
Αγνοούνται ακόμα οι τρεις Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου και το ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο - Οι διασώστες χρησιμοποιούν γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και ειδικές κάμερες
Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από συντρίμμια κτηρίου το οποίο κατέρρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμα πέντε άνθρωποι: οι τρεις αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.
Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.
Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμα πέντε άνθρωποι: οι τρεις αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.
Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.
Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Δημογλίδου: Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκεςΌπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες. «Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.
Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει. «Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.
Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί». Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».
Ερωτηθείς αν η βροχή δημιουργεί πρόβλημα και αν καθυστερεί τις έρευνες ο κ. Χαρλαύτης σημειώνει ότι παρά τα εμπόδια, οι διασώστες δεν σταματούν λεπτό τις προσπάθειές τους:
«Εμποδίζει σίγουρα τα σωστικά συνεργεία γιατί δημιουργεί μία λάσπη, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα γιατί κάθεται η σκόνη. Οι έρευνες προχωρούν αργά ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να εντοπιστεί αν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να υπάρχει κάποιος ζωντανός».
Πρόκειται για:
- ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο,
- τρεις Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο.
Η Πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοουμένων.
Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.
Επιπλέον δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν στο σημείο αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.
Δείτε πώς μετέδωσε live το protothema.gr την επιχείρηση στον τόπο της έκρηξης
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι τέσσερις Αμερικανοί, δύο ζευγάρια ηλικίας 30-40 ετών, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Είχαν κάνει κράτηση στο διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα Ίαν, ηλικίας 37 ετών. Από την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν μια γυναικεία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε ένα μισθωτήριο, που εικάζεται ότι ανήκει σε μια εκ των τουριστριών και τα αμερικανικά διαβατήρια του Ian και της Florida. Επίσης βρέθηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος – γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα οι τέσσερις άνθρωποι να βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα της έκρηξης.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση για σημερινή πτήση της Delta στις 15:30, ώστε να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν.
Στον δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη γεννημένη στην Αθήνα και 77χρονο Βρετανό.
Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν στο τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση.
Όσον αφορά στα αίτια της έκρηξης, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου.
Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί». Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».
«Κρίσιμες ώρες γιατί φτάσαμε στον χώρο των υπνοδωματίων»Μιλώντας στο Orange Press Agency (OPA), ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης τονίζει ότι«αυτή τη στιγμή ενεργεί η Πυροσβεστική μαζί με μισθωμένα μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Έχει αποξηλωθεί η μισή πολυκατοικία και έχουμε μπαζώσει ημιυψές στο υπόγειο για να μπορεί το μηχάνημα να επιχειρήσει και στο βάθος του οικοπέδου. Αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμες οι ώρες γιατί βρισκόμαστε στην αποξήλωση των υπνοδωματίων, οπότε είμαστε σε αναμονή. Ελπίζουμε το μοναδικό θύμα να είναι αυτό που βρέθηκε».
Ερωτηθείς αν η βροχή δημιουργεί πρόβλημα και αν καθυστερεί τις έρευνες ο κ. Χαρλαύτης σημειώνει ότι παρά τα εμπόδια, οι διασώστες δεν σταματούν λεπτό τις προσπάθειές τους:
«Εμποδίζει σίγουρα τα σωστικά συνεργεία γιατί δημιουργεί μία λάσπη, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερα γιατί κάθεται η σκόνη. Οι έρευνες προχωρούν αργά ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να εντοπιστεί αν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να υπάρχει κάποιος ζωντανός».
Αναζητούνται ακόμη πέντε άτομαΣύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν ακόμη πέντε άτομα που φέρεται να διέμεναν στο κτίριο της οδού Λυσικράτους.
Πρόκειται για:
- ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο,
- τρεις Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο.
Η Πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοουμένων.
Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.
Επιπλέον δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν στο σημείο αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.
Δείτε πώς μετέδωσε live το protothema.gr την επιχείρηση στον τόπο της έκρηξης
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι τέσσερις Αμερικανοί, δύο ζευγάρια ηλικίας 30-40 ετών, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Είχαν κάνει κράτηση στο διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα Ίαν, ηλικίας 37 ετών. Από την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν μια γυναικεία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε ένα μισθωτήριο, που εικάζεται ότι ανήκει σε μια εκ των τουριστριών και τα αμερικανικά διαβατήρια του Ian και της Florida. Επίσης βρέθηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος – γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα οι τέσσερις άνθρωποι να βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα της έκρηξης.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση για σημερινή πτήση της Delta στις 15:30, ώστε να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν.
Στον δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη γεννημένη στην Αθήνα και 77χρονο Βρετανό.
Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν στο τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση.
Όσον αφορά στα αίτια της έκρηξης, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου.
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