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«Γάζωσαν» καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι στον Άγιο Παντελεήμονα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Γάζωσαν» καφέ και τραυμάτισαν 10χρονο κορίτσι στον Άγιο Παντελεήμονα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ από ΙΧ στην Αγορακρίτου, το όχημα εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο – Το κορίτσι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Παίδων
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι αλβανικής καταγωγής, το οποίο βρισκόταν μέσα στο κατάστημα την ώρα των πυροβολισμών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:50, στην οδό Αγορακρίτου 32, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από το καφέ «Αμόρα» και πυροβόλησαν προς την πρόσοψη του καταστήματος.
Από τα πυρά τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι, στην περιοχή της γάμπας, η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων από τη μητέρα του.
Δείτε βίντεο
Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου.
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θραύσμα, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή του κοριτσιού δεν διατρέχει κίνδυνο. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.
Δείτε βίντεο
Δείτε φωτογραφίες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:50, στην οδό Αγορακρίτου 32, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από το καφέ «Αμόρα» και πυροβόλησαν προς την πρόσοψη του καταστήματος.
Από τα πυρά τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι, στην περιοχή της γάμπας, η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων από τη μητέρα του.
Δείτε βίντεο
Έρευνα για τους δράστεςΟι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία πυροβόλησαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν απομακρυνθούν από το σημείο. Την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.
Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου.
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το παιδί τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θραύσμα, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή του κοριτσιού δεν διατρέχει κίνδυνο. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.
Δείτε βίντεο
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