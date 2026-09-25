Τζένη Θεωνά: Πληρώνουμε έναν άνθρωπο για βοήθεια με τα παιδιά, το θεωρώ υποχρέωση για τον μεγάλο μου γιο

Στην πρώτη εμπειρία λίγο σοκαρίστηκα με το λέβελ της εξάρτησης. Δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα και να πεις "φεύγω". Ενώ για τον μπαμπά δεν είναι το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τότε αναρωτήθηκε πώς τα καταφέρνει όλα, με την ίδια να απαντά: «Φυσικά και έχω βοήθεια. Πληρώνουμε έναν άνθρωπο. Το θεωρώ υποχρεώση για το μεγάλο μου παιδί. Θέλω να είμαι ξεκούραστη, ήρεμη, να περνάω χρόνο μαζί του και να έχουμε την ψυχική μας ηρεμία. Είναι και τα δύο μας αγόρια πάρα πολύ ζωηρά, οπότε χρειάζεται και μία αυτονομία», εξήγησε και πρόσθεσε πως προσπαθεί να είναι παρούσα ως μαμά: «

Δεν ήμουν ποτέ τέλεια, τα κάνω όλα λάθος, απλώς προσπαθώ να είμαι παρούσα».

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