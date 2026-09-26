Ανησυχία στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την ετυμηγορία για την ενοχή της: Πολλοί παίκτες σκέφτονται να φύγουν
SPORTS
Μάνστεστερ Σίτι

Ανησυχία στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την ετυμηγορία για την ενοχή της: Πολλοί παίκτες σκέφτονται να φύγουν

Οι εξελίξεις στη Μάντσεστερ Σίτι γύρω από την υπόθεση των 115 οικονομικών κατηγοριών, φέρεται να έχουν επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας

Ανησυχία στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την ετυμηγορία για την ενοχή της: Πολλοί παίκτες σκέφτονται να φύγουν
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Η υπόθεση των 115 οικονομικών κατηγοριών που αφορά τη Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο και, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, η αβεβαιότητα φαίνεται πως έχει αρχίσει να επηρεάζει και το εσωτερικό της ομάδας.

Όπως αναφέρει το «The Touchline», ορισμένοι ποδοσφαιριστές των «πολιτών» φέρονται να παρακολουθούν με προβληματισμό τις εξελίξεις, καθώς παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η τελική έκβαση της υπόθεσης και ποιες συνέπειες ενδέχεται να υπάρξουν για τον σύλλογο.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για απογοήτευση στις τάξεις κάποιων παικτών, ενώ υποστηρίζεται πως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να αναζητήσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, εφόσον οι εξελίξεις δημιουργήσουν ένα αβέβαιο περιβάλλον για το μέλλον της ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική εικόνα για τις πιθανές κυρώσεις. Η τελική απόφαση και η διαδικασία των εφέσεων αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το τοπίο που θα διαμορφωθεί για τη Μάντσεστερ Σίτι.
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