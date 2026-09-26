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Ανησυχία στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την ετυμηγορία για την ενοχή της: Πολλοί παίκτες σκέφτονται να φύγουν
Ανησυχία στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την ετυμηγορία για την ενοχή της: Πολλοί παίκτες σκέφτονται να φύγουν
Οι εξελίξεις στη Μάντσεστερ Σίτι γύρω από την υπόθεση των 115 οικονομικών κατηγοριών, φέρεται να έχουν επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές της αγγλικής ομάδας
Η υπόθεση των 115 οικονομικών κατηγοριών που αφορά τη Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο και, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, η αβεβαιότητα φαίνεται πως έχει αρχίσει να επηρεάζει και το εσωτερικό της ομάδας.
Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για απογοήτευση στις τάξεις κάποιων παικτών, ενώ υποστηρίζεται πως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να αναζητήσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, εφόσον οι εξελίξεις δημιουργήσουν ένα αβέβαιο περιβάλλον για το μέλλον της ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική εικόνα για τις πιθανές κυρώσεις. Η τελική απόφαση και η διαδικασία των εφέσεων αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το τοπίο που θα διαμορφωθεί για τη Μάντσεστερ Σίτι.
Όπως αναφέρει το «The Touchline», ορισμένοι ποδοσφαιριστές των «πολιτών» φέρονται να παρακολουθούν με προβληματισμό τις εξελίξεις, καθώς παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η τελική έκβαση της υπόθεσης και ποιες συνέπειες ενδέχεται να υπάρξουν για τον σύλλογο.
🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Several Manchester City stars could look to LEAVE the club as soon as possible due to concerns over the potential consequences of the 115 charges.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 26, 2026
Many City players are feeling DISAPPOINTED and increasingly UNCERTAIN about what could happen if the club… pic.twitter.com/lzWInNNapY
Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για απογοήτευση στις τάξεις κάποιων παικτών, ενώ υποστηρίζεται πως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να αναζητήσουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, εφόσον οι εξελίξεις δημιουργήσουν ένα αβέβαιο περιβάλλον για το μέλλον της ομάδας.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική εικόνα για τις πιθανές κυρώσεις. Η τελική απόφαση και η διαδικασία των εφέσεων αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το τοπίο που θα διαμορφωθεί για τη Μάντσεστερ Σίτι.
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