Ρομπότ ποδοσφαιριστής κλώτσησε αέρα αντί για την μπάλα και έγινε viral, δείτε βίντεο
SPORTS
Ρομπότ ποδόσφαιρο

Ρομπότ ποδοσφαιριστής κλώτσησε αέρα αντί για την μπάλα και έγινε viral, δείτε βίντεο

Το ρομπότ πήρε φόρα για να σουτάρει, κλώτσησε αέρα και έπεσε κάτω προκαλώντας γέλιο στους γύρω του

Ρομπότ ποδοσφαιριστής κλώτσησε αέρα αντί για την μπάλα και έγινε viral, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μπορεί η τεχνική νοημοσύνη πλέον να λαμβάνει μεγάλο μέρος της ζωής μας, όμως στο κομμάτι του ποδοσφαίρου ακόμα θέλει δουλειά για να φτάσει το ανθρώπινο ταλέντο. 

Στην Κίνα το κατάλαβαν με τον καλύτερο τρόπο, κάνοντας δοκιμή ενός ρομπότ ποδοσφαιριστή. Το ρομπότ πήρε φόρα στο γήπεδο, επιχείρησε να σουτάρει, όμως έπιασε αέρα και μάλιστα έπεσε και κάτω σκορπώντας γέλιο στους θεατές. 

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης