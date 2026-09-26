Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Ρομπότ ποδοσφαιριστής κλώτσησε αέρα αντί για την μπάλα και έγινε viral, δείτε βίντεο
Ρομπότ ποδοσφαιριστής κλώτσησε αέρα αντί για την μπάλα και έγινε viral, δείτε βίντεο
Το ρομπότ πήρε φόρα για να σουτάρει, κλώτσησε αέρα και έπεσε κάτω προκαλώντας γέλιο στους γύρω του
Μπορεί η τεχνική νοημοσύνη πλέον να λαμβάνει μεγάλο μέρος της ζωής μας, όμως στο κομμάτι του ποδοσφαίρου ακόμα θέλει δουλειά για να φτάσει το ανθρώπινο ταλέντο.
Στην Κίνα το κατάλαβαν με τον καλύτερο τρόπο, κάνοντας δοκιμή ενός ρομπότ ποδοσφαιριστή. Το ρομπότ πήρε φόρα στο γήπεδο, επιχείρησε να σουτάρει, όμως έπιασε αέρα και μάλιστα έπεσε και κάτω σκορπώντας γέλιο στους θεατές.
Στην Κίνα το κατάλαβαν με τον καλύτερο τρόπο, κάνοντας δοκιμή ενός ρομπότ ποδοσφαιριστή. Το ρομπότ πήρε φόρα στο γήπεδο, επιχείρησε να σουτάρει, όμως έπιασε αέρα και μάλιστα έπεσε και κάτω σκορπώντας γέλιο στους θεατές.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα