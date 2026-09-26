Σταμάτης Κραουνάκης: Αυτά που δεν ξέραμε πού ξυπνάμε τα έχουμε περάσει, έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου που μου έμεινε

Αναφερόμενος σε όσα αλλάζουν με το πέρασμα των χρόνων και για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον την αγάπη, ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε:

«Κάτι αποφασίζει στην καρδιά με τα χρόνια ότι τελικά “ρε τον αγαπάω αυτόν”. Η ζωή είναι μικρή και όσο μικραίνει πια η καμπύλη, εγώ θα έλεγα να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους να μην χάνουν τον χρόνο τους με αηδίες».