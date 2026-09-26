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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ρόλο... οδηγού για χάρη του Νταλότ, δείτε βίντεο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ρόλο... οδηγού για χάρη του Νταλότ, δείτε βίντεο
Ο μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέγραψε με το κινητό του, τον ηγέτη της εθνικής Πορτογαλίας να οδηγεί το ειδικό αυτοκινητάκι του γκολφ
Στιγμές χαλάρωσης και εξαιρετικού κλίματος καταγράφονται στο στρατόπεδο της εθνικής Πορτογαλίας, με πρωταγωνιστές τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ντιόγκο Νταλότ.
Σε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από την προπόνηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ο κορυφαίος Πορτογάλος εθεάθη να οδηγεί το ειδικό αυτοκινητάκι του γκολφ μεταφέροντας τον συμπαίκτη του, ο οποίος κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του.
Η αυθόρμητη αυτή κίνηση αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και την αμοιβαία εκτίμηση που συνδέουν τους δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ανέπτυξαν μια στενή φιλική σχέση κατά την κοινή τους θητεία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Σε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από την προπόνηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ο κορυφαίος Πορτογάλος εθεάθη να οδηγεί το ειδικό αυτοκινητάκι του γκολφ μεταφέροντας τον συμπαίκτη του, ο οποίος κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του.
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Η αυθόρμητη αυτή κίνηση αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας και την αμοιβαία εκτίμηση που συνδέουν τους δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ανέπτυξαν μια στενή φιλική σχέση κατά την κοινή τους θητεία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
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