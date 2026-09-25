Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη και για τις 115 κατηγορίες για παράβαση των κανονισμών της Premier League

Δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα οι ποινές ενώ θεωρείται δεδομένο πως η αγγλική ομάδα θα καταθέσει έφεση





Αυτό αποκαλύπτουν οι Times σε αποκλειστικό τους δημοσίευμα.







Δεν έχει αποκλειστεί και η ποινή του υποβιβασμού αλλά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.



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Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Αγγλία, η απόφαση έχει εκδοθεί. Παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι ποινές ενώ θεωρείται δεδομένο πως η ομάδα θα καταθέσει έφεση.



Τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Premier League έχουν αρνηθεί προς το παρόν να κάνουν κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη.



Κλείσιμο 🚨 EXCLUSIVE: Manchester City found guilty on virtually all charges relating to breaches of Premier League financial regulations. #MCFC expected to appeal against verdict issued by independent commission. Sanctions undecided, process ongoing @TheAthleticFC https://t.co/Muxqp4beK9 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2026 Το χρονικό της υπόθεσης



Τον Φεβρουάριο του 2023, η Premier League κατηγόρησε την Μάντσεστερ Σίτι ότι δεν παρείχε ακριβείς οικονομικές πληροφορίες και σωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές σε προπονητές και παίκτες μεταξύ των σεζόν 2009-2010 και 2017-2018.



Ότι δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς Financial Fair Play της UEFA μεταξύ 2009 και 2018 και με τους κανονισμούς Financial Fair Play της Premier League μεταξύ 2015-2016 και 2017-2018. Επίσης ότι δεν συνεργάστηκε με τις έρευνες της Premier League που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2023.



Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες, που αφορούν παραβάσεις στους κανονισμούς της Premier League. Αυτό αποκαλύπτουν οι Times σε αποκλειστικό τους δημοσίευμα.Πρόκειται για τη σημαντικότερη υπόθεση των τελευταίων ετών στην Αγγλία. Η Σίτι κατηγορείται για 115 παραβάσεις ενώ σε κάποιες από αυτές υπάρχουν αναφορές πως μπορεί να τιμωρηθεί ακόμα και με αφαίρεση βαθμών ή τίτλων.Δεν έχει αποκλειστεί και η ποινή του υποβιβασμού αλλά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν στην Αγγλία, η απόφαση έχει εκδοθεί. Παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι ποινές ενώ θεωρείται δεδομένο πως η ομάδα θα καταθέσει έφεση.Τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Premier League έχουν αρνηθεί προς το παρόν να κάνουν κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη.Τον Φεβρουάριο του 2023, η Premier League κατηγόρησε την Μάντσεστερ Σίτι ότι δεν παρείχε ακριβείς οικονομικές πληροφορίες και σωστές λεπτομέρειες σχετικά με τις πληρωμές σε προπονητές και παίκτες μεταξύ των σεζόν 2009-2010 και 2017-2018.Ότι δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς Financial Fair Play της UEFA μεταξύ 2009 και 2018 και με τους κανονισμούς Financial Fair Play της Premier League μεταξύ 2015-2016 και 2017-2018. Επίσης ότι δεν συνεργάστηκε με τις έρευνες της Premier League που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Φεβρουαρίου 2023.

«Η διαδικασία της Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με σημαντικές λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και υπόκειται σε αυστηρή εμπιστευτικότητα. Ως εκ τούτου, η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει συνεπής με τη δήλωση του συλλόγου του Φεβρουαρίου 2023», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας στην Telegraph.



«Για οκτώ χρόνια, ο σύλλογος έχει σεβαστεί επιμελώς την ορθή διαδικασία, βασιζόμενος στην κατανόηση ότι το διοικητικό συμβούλιο και η εκτελεστική επιτροπή της Premier League θα ενεργούν ως ανεξάρτητο, αμερόληπτο και δίκαιο ρυθμιστικό όργανο, απαλλαγμένο από κομματικές επιρροές», συνεχίζει η δήλωση.



Η Σίτι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες από την αρχή και έχει προσλάβει μερικούς από τους κορυφαίους αθλητικούς δικηγόρους του Ηνωμένου Βασιλείου για να προσπαθήσει να αποφύγει κυρώσεις.





