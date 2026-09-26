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Ο Λαρεντζάκης απέφυγε τη χειραψία με τον Μπαρτζώκα μετά το τέλος του ΑΕΚ-Ολυμπιακός για το Super Cup Ελλάδας, δείτε βίντεο
Ο Λαρεντζάκης απέφυγε τη χειραψία με τον Μπαρτζώκα μετά το τέλος του ΑΕΚ-Ολυμπιακός για το Super Cup Ελλάδας, δείτε βίντεο
Οι δύο τους χαιρετήθηκαν αργότερα στα αποδυτήρια του κλειστού του Περιστερίου
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αντιμετώπισε την παλιά του ομάδα για πρώτη φορά και στη διάρκεια του αγώνα υπήρχαν αρκετές στιγμές με πειράγματα, όπως και οι χειραψίες με τους πρώην συμπαίκτες του.
Ωστόσο, ο Έλληνας γκαρντ δεν χαιρετήθηκε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον απέφυγε όταν οι δύο ομάδες αντάλλαξαν χειραψίες και αγκαλιές.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αντιμετώπισε την παλιά του ομάδα για πρώτη φορά και στη διάρκεια του αγώνα υπήρχαν αρκετές στιγμές με πειράγματα, όπως και οι χειραψίες με τους πρώην συμπαίκτες του.
Ωστόσο, ο Έλληνας γκαρντ δεν χαιρετήθηκε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον απέφυγε όταν οι δύο ομάδες αντάλλαξαν χειραψίες και αγκαλιές.
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