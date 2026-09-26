Μπαρτζώκας: «Κάναμε αρκετά λάθη, έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε χωρίς αξιόλογα ποσοστά»
Μπαρτζώκας: «Κάναμε αρκετά λάθη, έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε χωρίς αξιόλογα ποσοστά»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε την εικόνα των «ερυθρόλευκων» στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ
O Oλυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης και πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό του Stoiximan Super Cup.
Παρά τη νίκη της ομάδας του Πειραιά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοσή της, αφού υπέπεσε σε αρκετά λάθη.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Μία αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, αλλά και στην οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ που θρηνεί. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό. Όταν κάνεις 18 λάθη, με τα περισσότερα να είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, είναι κάτι που δεν με αφήνει ευχαριστημένο και έχει να κάνει με τη σοβαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες. Η δικαιολογία ότι δεν κάναμε προπόνηση γιατί γυρίσαμε χθες, παίζουμε αύριο κ.λπ. πρέπει να πάψει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτή πρέπει να προσαρμοστούμε.
Το να παίξουν πιο γρήγορα σημαίνει ότι πήραμε παίκτες με ικανότητα σε αυτό. Το να είμαστε πολύ καλοί στο 5 εναντίον 5 απαιτεί ομοιογένεια, η οποία, επειδή έφυγαν βασικοί παίκτες και έχουν μπει καινούργιοι, δεν υπάρχει ακόμη. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικό μπάσκετ, όχι τελείως διαφορετικό, αλλά να το αλλάξουμε και να το πάμε στο γρήγορο, γιατί αυτό το επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε πόντους χωρίς αξιόλογα ποσοστά. Δεν είναι συμβιβασμός. Αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Είναι διαφορετικό να τρέχεις από το να είσαι στατικός. Γι’ αυτό γίνονται περισσότερα λάθη. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Προφανώς θα ήθελα να έχει κόσμο το γήπεδο, να μην ακούγεται και το τι λέω στον πάγκο. Είναι θέμα στην ελληνική κοινωνία, δεν περιμέναμε το Super Cup να το αντιληφθούμε».
Παρά τη νίκη της ομάδας του Πειραιά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοσή της, αφού υπέπεσε σε αρκετά λάθη.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Μία αγκαλιά στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, αλλά και στην οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ που θρηνεί. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό. Όταν κάνεις 18 λάθη, με τα περισσότερα να είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, είναι κάτι που δεν με αφήνει ευχαριστημένο και έχει να κάνει με τη σοβαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες. Η δικαιολογία ότι δεν κάναμε προπόνηση γιατί γυρίσαμε χθες, παίζουμε αύριο κ.λπ. πρέπει να πάψει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και σε αυτή πρέπει να προσαρμοστούμε.
Το να παίξουν πιο γρήγορα σημαίνει ότι πήραμε παίκτες με ικανότητα σε αυτό. Το να είμαστε πολύ καλοί στο 5 εναντίον 5 απαιτεί ομοιογένεια, η οποία, επειδή έφυγαν βασικοί παίκτες και έχουν μπει καινούργιοι, δεν υπάρχει ακόμη. Πρέπει να παίξουμε διαφορετικό μπάσκετ, όχι τελείως διαφορετικό, αλλά να το αλλάξουμε και να το πάμε στο γρήγορο, γιατί αυτό το επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Έχουμε την ικανότητα να σκοράρουμε πόντους χωρίς αξιόλογα ποσοστά. Δεν είναι συμβιβασμός. Αυτό επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Είναι διαφορετικό να τρέχεις από το να είσαι στατικός. Γι’ αυτό γίνονται περισσότερα λάθη. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Προφανώς θα ήθελα να έχει κόσμο το γήπεδο, να μην ακούγεται και το τι λέω στον πάγκο. Είναι θέμα στην ελληνική κοινωνία, δεν περιμέναμε το Super Cup να το αντιληφθούμε».
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