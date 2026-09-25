Πρόβλημα στη Γερμανία ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα: Πιθανότατα εκτός Χάβερτς και Μουσιάλα

Ο επιθετικός της Άρσεναλ αποχώρησε μόλις στο 29ο λεπτό του αγώνα με την Ολλανδία με μυϊκό πρόβλημα - Για τον ίδιο λόγο έμεινε εκτός αποστολής και ο Μουσιάλα