Πρόβλημα στη Γερμανία ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα: Πιθανότατα εκτός Χάβερτς και Μουσιάλα
SPORTS
Εθνική Γερμανίας Κάι Χάβερτς Τζαμάλ Μουσιάλα Εθνική Ελλάδας Nations League

Πρόβλημα στη Γερμανία ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα: Πιθανότατα εκτός Χάβερτς και Μουσιάλα

Ο επιθετικός της Άρσεναλ αποχώρησε μόλις στο 29ο λεπτό του αγώνα με την Ολλανδία με μυϊκό πρόβλημα - Για τον ίδιο λόγο έμεινε εκτός αποστολής και ο Μουσιάλα

Πρόβλημα στη Γερμανία ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα: Πιθανότατα εκτός Χάβερτς και Μουσιάλα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Εθνική Ελλάδας αφήνει πίσω της τη σπουδαία νίκη (με ανατροπή) μέσα στη Σερβία με 1-2 για την πρεμιέρα του Nations League και πλέον επικεντρώνεται στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής, πάλι εκτός έδρας και αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Γερμανία.

Τα Πάντσερ στο επίσημο ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ έχασαν τους τρεις βαθμούς στις καθυστερήσεις, βλέποντας στο 90+2' τον Χάκπο να ισοφαρίζει (1-1) και να χαρίζει τον πόντο στην Ολλανδία. Είδαν όμως και τον Κάι Χάβερτς να αποχωρεί τραυματίας.

Ο στράικερ της Άρσεναλ αποχώρησε μόλις στο 29ο λεπτό με μυϊκό πρόβλημα, εξαιτίας του οποίου και ο Τζαμάλ Μουσιάλα δεν βρέθηκε καν στην τελική αποστολή των Γερμανών κόντρα στους Οράνιε. Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Κλοπ τόνισε πως αμφότεροι πιθανότατα θα είναι εκτός για το παιχνίδι με την Ελλάδα, ενώ ανέφερε πως πιθανότατα θα καλέσει στην Εθνική τον Νικ Βολτεμάντε.

«Και οι δύο υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε μαγνητική τομογραφία.Ελπίζω να έχουμε τη διάγνωση το βράδυ [της Πέμπτης]. Αλλά φυσικά, αυτό δεν είναι καλό. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Τα παιδιά πιθανότατα θα μείνουν εκτός για εμάς. Αλλά ελπίζω να επιστρέψουν στη δράση σχετικά γρήγορα».


Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης