Δεν ξεχνιέται η μαγεία του Ροναλντίνιο: Η εντυπωσιακή πάσα στα 46 του, δείτε βίντεο
SPORTS
Ροναλντίνιο

Δεν ξεχνιέται η μαγεία του Ροναλντίνιο: Η εντυπωσιακή πάσα στα 46 του, δείτε βίντεο

Παρότι διανύει το 46ο έτος της ηλικίας του ο Ροναλντίνιο χάρισε μία θεαματική φάση, σε αγώνα Legens στην Ινδία

Δεν ξεχνιέται η μαγεία του Ροναλντίνιο: Η εντυπωσιακή πάσα στα 46 του, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σε αγώνα Legends στην Ινδία, ο Βραζιλιάνος θρύλος έβγαλε μία ακόμη από τις χαρακτηριστικές του πάσες, κοιτάζοντας προς εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και αφήνοντας τους πάντες να χαμογελούν.

Ακόμη και σε ένα παιχνίδι επίδειξης, ο Ρoναλντίνιο απέδειξε πως η τεχνική, η φαντασία και η αντίληψη του χώρου παραμένουν αναλλοίωτες. Μια κίνηση που θύμισε σε όλους γιατί ο «Ρόνι» θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που πάτησαν ποτέ το γήπεδο. 

Δείτε την ωραία φάση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 433 (@433)

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία μέχρι τον κυβερνοχώρο: οι νέες ανάγκες προστασίας μιας επιχείρησης

Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης