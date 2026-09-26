Δεν ξεχνιέται η μαγεία του Ροναλντίνιο: Η εντυπωσιακή πάσα στα 46 του, δείτε βίντεο

Σε αγώνα Legends στην Ινδία, ο Βραζιλιάνος θρύλος έβγαλε μία ακόμη από τις χαρακτηριστικές του πάσες, κοιτάζοντας προς εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και αφήνοντας τους πάντες να χαμογελούν.

Ακόμη και σε ένα παιχνίδι επίδειξης, ο Ρoναλντίνιο απέδειξε πως η τεχνική, η φαντασία και η αντίληψη του χώρου παραμένουν αναλλοίωτες. Μια κίνηση που θύμισε σε όλους γιατί ο «Ρόνι» θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που πάτησαν ποτέ το γήπεδο.



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