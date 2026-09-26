Άννα Βίσση: Απόψε η μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, η σκηνή των 360 μοιρών και οι εκπλήξεις

Ξεχωριστή στιγμή του σόου θα αποτελέσει και η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό. Μέσω ψηφοφορίας στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φαν ψήφισαν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται ζωντανά στη σκηνή.Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές συνιστούν την επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς και την έγκαιρη άφιξη στο ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου.Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15Από Πειραιά προς Αττική: 01:30Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.Στον χώρο δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Απαγορεύονται επίσης drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αιτία γι’ αυτή τη μεταβολή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί προς τη χώρα μας από τη γειτονική Ιταλία.