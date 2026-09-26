Τραγικός επίλογος στην κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, νεκροί και οι έξι αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν οι δύο τελευταίες σοροί

Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια





Το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:00,



Η πρώτη σορός που άνηκε σε γυναίκα ανασύρθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το πρωί βρέθηκε η σορός ενός άνδρας και περί τη 13:00 εντοπίστηκαν δύο ακόμα σοροί. Μία ώρα αργότερα βρέθηκαν από την ΕΜΑΚ και







Στο σημείο επιχείρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

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Ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών, ενώ στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.



Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας την κατάρρευση του κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και σταθμευμένα οχήματα.



Χάρης Δούκας: «Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια» Στα τραγικά νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται πλέον σε έξι νεκρούς. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, ενώ σημείωσε ότι οι έρευνες των σωστικών συνεργείων και των πραγματογνωμόνων θα συνεχιστούν, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.



Η δήλωση του Χάρη Δούκα:



Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα , καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες σορούς που αναζητούνταν στα συντρίμμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την τραγωδία ανέρχεται πλέον στους έξι.Το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:00, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εντόπισαν τις δύο τελευταίες σορούς , ολοκληρώνοντας μια δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε μετά την ισχυρή έκρηξη η οποία προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου το πρωί της Παρασκευής.Η πρώτη σορός που άνηκε σε γυναίκα ανασύρθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το πρωί βρέθηκε η σορός ενός άνδρας και περί τη 13:00 εντοπίστηκαν δύο ακόμα σοροί. Μία ώρα αργότερα βρέθηκαν από την ΕΜΑΚ και οι δύο τελευταίοι σοροί ολοκληρώνοντας έτσι το τοπίο της τραγωδίας Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, η έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου, ενώ τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση.Στο σημείο επιχείρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.Ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών, ενώ στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας την κατάρρευση του κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και σταθμευμένα οχήματα.Στα τραγικά νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται πλέον σε έξι νεκρούς. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση, ενώ σημείωσε ότι οι έρευνες των σωστικών συνεργείων και των πραγματογνωμόνων θα συνεχιστούν, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια. Έχουμε έξι σορούς. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Βλέπετε και εσείς ότι και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι μιλάμε για δύο κτίρια τα οποία είναι και αυτά αχρηστευμένα, τα διπλανά.



Και πρέπει γρήγορα να τρέξει η διαδικασία και για αυτά, είναι επικίνδυνα δηλαδή. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές επίσης ρωγμές και θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν να είναι εδώ και τις επόμενες μέρες, μαζί με τα συνεργεία του Δήμου, μαζί με τα ειδικά μηχανήματα τα οποία έχουμε. Έχουν δουλέψει άνθρωποι πάνω από 30 ώρες χωρίς να έχουν σταματήσει ούτε ένα λεπτό.



Και θα συνεχίσουν με πολύ μεγάλη προσοχή για να βρούμε ό,τι άλλο υπάρχει. Κάθε εύρημα τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να δούμε επίσης πώς θα μπορέσουμε γρήγορα να προχωρήσουμε και με τα άλλα δύο κτίρια, για να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να επανέλθει ο δρόμος αυτός σε μια κανονικότητα.



Μέχρι τότε θα είναι αποκλεισμένο το μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου. Θα υπάρχουν τα ειδικά συνεργεία του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, η Ελληνική Αστυνομία και πάντα συντονιζόμαστε με την Πυροσβεστική. Υπάρχουν πραγματογνώμονες οι οποίοι συλλέγουν τα δεδομένα. Να πω ότι, σε συνεργασία και σε καθοδήγηση με τους πραγματογνώμονες, τα πηγαίνουμε σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, όπου η Πυροσβεστική και οι αρμόδιοι φορείς εκεί θα κάνουν όλους τους ελέγχους.



Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι είναι αέριο και πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη, ας το πούμε έτσι, η συνθήκη, διότι το “μπαμ” το οποίο έγινε είναι πρωτοφανές. Δεν είναι δηλαδή μια πολύ μικρή διαρροή, μιλάμε για εκτεταμένη διαρροή και με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι εδώ και αρμόδιοι φορείς από το αέριο, από την εταιρεία. Θα πρέπει και εκείνοι να μας ενημερώσουν αν υπήρχε τέτοιο θέμα ή όχι.



Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι το κτίριο που κατέρρευσε, κατέρρευσε. Τα διπλανά είναι σε αχρηστία, νομίζω. Υπάρχει η Πολεοδομία, η οποία τη Δευτέρα έχει κάνει ήδη έναν πρώτο έλεγχο — θα σας πει αναλυτικά τη Δευτέρα — δεν ήταν όμως σε κατάσταση δύσκολη. Τώρα όμως είναι σε κατάσταση αχρηστίας και το απέναντι κτίριο έχει επίσης πάρα πολλές ζημιές.



Έχει έρθει η Πολεοδομία και έχει κάνει έναν πρώτο έλεγχο και τη Δευτέρα θα γίνει επανέλεγχος. Το κρίσιμο είναι να τελειώσει εδώ η διαδικασία από τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, για να έχουμε όλα τα δεδομένα ώστε να απαντηθεί από τους εμπειρογνώμονες με απόλυτη ασφάλεια ποια ήταν η αιτία αυτής της τραγωδίας».