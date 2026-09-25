Εθνική Ελλάδας: Η επόμενη ημέρα του διπλού και η κριτική των Σέρβων
SPORTS
Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Εθνική Ελλάδας: Η επόμενη ημέρα του διπλού και η κριτική των Σέρβων

Προπόνηση στο Μαρακανά περιλάμβανε το πρόγραμμα της Παρασκευής για τους διεθνείς που αναχωρούν για τη Γερμανία

Εθνική Ελλάδας: Η επόμενη ημέρα του διπλού και η κριτική των Σέρβων
Αποστολή στο Βελιγράδι: Δημήτρης Τυχάλας
Κλίμα ικανοποίησης επικρατεί στις τάξεις της Εθνικής μας ομάδας μετά τη νίκη επί της Σερβίας. Η Ελλάδα αποδείχτηκε ότι είχε μεγάλη ανάγκη αυτή τη νίκη, αφού υπήρχε πίεση μετά την αποτυχία της να προκριθεί στο Μουντιάλ. Ήθελε αυτή την επιτυχία για να αποφορτιστεί και το σημαντικό είναι πως ήρθε με ανατροπή και συνδυάστηκε με ωραίο ποδόσφαιρο.

Στις τάξεις της Ελλάδας υπάρχει ικανοποίηση, αλλά χωρίς να έχουν σημειωθεί ακραίες αντιδράσεις. Γνωρίζουν άπαντες πως η ομάδα έχει μπροστά της πολύ δύσκολα παιχνίδια αρχής γενομένης από αυτό της Κυριακής με αντίπαλο τη Γερμανία.

Το πρωί της Παρασκευής (25/9) όσοι δεν αγωνίστηκαν ή έπαιξαν λίγο στο παιχνίδι με τη Σερβία προπονήθηκαν στο Μαρακανά. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάσταση στο ξενοδοχείο.

Η αποστολή της Ελλάδας αναχωρεί στις 18:10 από το Βελιγράδι με προορισμό το Μόναχο και από εκεί οδικώς θα μεταβεί στο Άουγκσμπουργκ όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλόπ.

Να σημειώσουμε ότι ο Τύπος της Σερβίας έχει ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στην Εθνική ομάδα μετά την ήττα και από την Ελλάδα. Γίνεται, μάλιστα και σύγκριση με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, που έχει αρκετά νεαρά παιδιά στις τάξεις της και τα οποία πρωταγωνιστούν και στις ομάδες τους. Οι Σέρβοι θεωρούν πως και η δική τους Εθνική θα πρέπει να κινηθεί στα ίδια επίπεδα και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας.
Αποστολή στο Βελιγράδι: Δημήτρης Τυχάλας

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