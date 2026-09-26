Δύσκολες ώρες για τον Οσβάλντο: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, στην εντατική

Ο Ντάνιελ Οσβάλντο είναι μία μορφή που ο περισσότερος κόσμος του ποδοσφαίρου τη γνωρίζει καθώς έπαιξε με τα χρώματα των Φιορεντίνα, Μπολόνια, Εσπανιόλ, Ρόμα, Ίντερ, Γιουβέντους, Σάουθαμπτον, Πόρτο και Μπόκα Τζούνιορς μεταξύ άλλων ενώ ήταν και 14 φορές διεθνής με την Ιταλία.Ο 40χρονος άλλοτε επιθετικός περνάει δύσκολες ώρες καθώς χρειάστηκε να πάει εσπευσμένα στο νοσοκομείο και να περάσει την πόρτα του χειρουργείου καθώς είχε πλευριτική συλλογή και πλέον βρίσκεται στην εντατική, με τους γιατρούς να έχουν επιφυλακτική στάση μετά την επέμβαση.Η πλευριτική συλλογή είναι ουσιαστικά μεγάλη ποσότητα υγρού στον πνεύμονα, με τον Οσβάλντο να έχει εδώ και αρκετές μέρες δυσφορία και πόνους στο στήθος, με τους γιατρούς να εντοπίζουν ότι έχει επηρεαστεί ο δεξιός πνεύμονας, εξού και άμεσα διακομιδή του στη ΜΕΘ.Όπως αναφέρουν τα αργεντίνικα ΜΜΕ, η αδερφή του ήταν εκείνη που τον εντόπισε στο σπίτι του σε κακή κατάσταση και τον πήγε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση του να είναι σοβαρή.