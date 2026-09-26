Ρεκόρ στα ευρωπαϊκά γήπεδα: Πάνω από 242 εκατομμύρια θεατές τη σεζόν 2025-2026, στην κορυφή η Αγγλία

Περισσότεροι από 242 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν από κοντά ποδοσφαιρικούς αγώνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, σημειώνοντας ρεκόρ για τη σεζόν 2025-2026



Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν κερδίζει μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Κερδίζει και στις εξέδρες, με τους φιλάθλους να επιστρέφουν μαζικά στα γήπεδα και την προσέλευση να καταγράφει νέα ιστορικά επίπεδα.







Η τάση που ξεκίνησε μετά την πανδημία όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά πλέον έχει ξεπεράσει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την Covid-19. Παράλληλα, οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες παραμένουν μεγάλες, με την



Η Αγγλία στην κορυφή



Το αγγλικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά την προσέλευση. Συνολικά, οι αγγλικές διοργανώσεις συγκέντρωσαν περίπου 48,4 εκατομμύρια θεατές, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και αύξηση περίπου 1% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.







Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η υψηλή προσέλευση δεν αφορά μόνο την



Η Γερμανία και η Ισπανία ακολουθούν



Η Bundesliga παραμένει μία από τις διοργανώσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση στις εξέδρες, έχοντας προσελκύσει περίπου 13 εκατομμύρια φιλάθλους.



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Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Σαντιάγο Μπερναμπέου, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά τη συνολική προσέλευση. Περίπου 1,89 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν αγώνες στο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της σεζόν.



Πίσω του βρέθηκε το γήπεδο της Ντόρτμουντ, ενώ πολύ ψηλά βρέθηκε και το Σαν Σίρο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική των μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών εδρών.



Η μάχη για την προσέλευση συνεχίζεται



Η Ιταλία δείχνει επίσης σημάδια σημαντικής ανόδου. Η Serie A προσέλκυσε περίπου 11,4 εκατομμύρια φιλάθλους, πλησιάζοντας αρκετά τα επίπεδα της La Liga.



Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν κερδίζει μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Κερδίζει και στις εξέδρες, με τους φιλάθλους να επιστρέφουν μαζικά στα γήπεδα και την προσέλευση να καταγράφει νέα ιστορικά επίπεδα.Σύμφωνα με τα στοιχεία της UEFA για τη σεζόν 2025-26, περισσότεροι από 242 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν από κοντά ποδοσφαιρικούς αγώνες σε ολόκληρη την Ευρώπη, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ Η τάση που ξεκίνησε μετά την πανδημία όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά πλέον έχει ξεπεράσει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την Covid-19. Παράλληλα, οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες παραμένουν μεγάλες, με την Αγγλία να ξεχωρίζει εντυπωσιακά.Το αγγλικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς όσον αφορά την προσέλευση. Συνολικά, οι αγγλικές διοργανώσεις συγκέντρωσαν περίπου 48,4 εκατομμύρια θεατές, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και αύξηση περίπου 1% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν.Η διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες είναι εντυπωσιακή. Η Αγγλία είχε περίπου 32% περισσότερους θεατές από τη Γερμανία, που ακολουθεί στη σχετική κατάταξη.Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η υψηλή προσέλευση δεν αφορά μόνο την Premier League . Η Championship αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς συγκέντρωσε περίπου 12,2 εκατομμύρια θεατές, αριθμός που την κατατάσσει ανάμεσα στα πιο δημοφιλή πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η Premier League, από την πλευρά της, έφτασε τα 15,8 εκατομμύρια εισιτήρια, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.Η Bundesliga παραμένει μία από τις διοργανώσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση στις εξέδρες, έχοντας προσελκύσει περίπου 13 εκατομμύρια φιλάθλους.Στην Ισπανία, η La Liga κατέγραψε επίσης ιστορική επίδοση, με περίπου 11,8 εκατομμύρια θεατές να περνούν τις πύλες των γηπέδων.Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Σαντιάγο Μπερναμπέου, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά τη συνολική προσέλευση. Περίπου 1,89 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν αγώνες στο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της σεζόν.Πίσω του βρέθηκε το γήπεδο της Ντόρτμουντ, ενώ πολύ ψηλά βρέθηκε και το Σαν Σίρο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική των μεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών εδρών.Η Ιταλία δείχνει επίσης σημάδια σημαντικής ανόδου. Η Serie A προσέλκυσε περίπου 11,4 εκατομμύρια φιλάθλους, πλησιάζοντας αρκετά τα επίπεδα της La Liga.

Η αναβάθμιση των γηπέδων αποτελεί πλέον βασικό στόχο για το ιταλικό ποδόσφαιρο, με αρκετά μεγάλα projects να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η προοπτική του Euro 2032, το οποίο θα φιλοξενηθεί από Ιταλία και Τουρκία, λειτουργεί επιπλέον ως καταλύτης για επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις.



Τα sold out έγιναν καθημερινότητα



Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει από τα δεδομένα της UEFA είναι η πληρότητα των γηπέδων. Τόσο η Premier League όσο και η Bundesliga έφτασαν σε ποσοστό πληρότητας 97%, ενώ η Eredivisie ακολούθησε με 93%.



Στην Ισπανία, η εικόνα είναι επίσης ιδιαίτερα θετική, καθώς 15 γήπεδα της La Liga κατέγραψαν μέση πληρότητα τουλάχιστον 80% κατά τη σεζόν 2025-26. Συνολικά, 163 ομάδες κορυφαίας κατηγορίας στην Ευρώπη ξεπέρασαν το 70% πληρότητας στους εντός έδρας αγώνες τους.



Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει αφήσει πίσω του την εποχή των άδειων εξεδρών. Οι φίλαθλοι επιστρέφουν μαζικά, τα μεγάλα γήπεδα γεμίζουν και η εμπειρία του αγώνα από κοντά αποκτά ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.



Και αν η συγκεκριμένη τάση συνεχιστεί, τα 242 εκατομμύρια θεατών της σεζόν 2025-26 ενδέχεται σύντομα να αποτελούν απλώς το επόμενο σημείο αναφοράς.