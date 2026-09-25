Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ ανάμεσα στις ομάδες που θα πάρουν τους τίτλους αν αφαιρεθούν από την Μάντσεστερ Σίτι

Η είδηση πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη στις κατηγορίες για παράβαση των κανονισμών της Premier League αποτελεί το θέμα συζήτησης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.



Οι ποινές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα και δεν έχει γίνει γνωστό ποτέ θα συμβεί.



Παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση που αφορά πολλούς τομείς του ζητήματος. Με την κουβέντα να έχει επικεντρωθεί στις ποινές. Άλλοι μιλούν για μεγάλα πρόστιμα. Άλλοι για αφαίρεση βαθμών, άλλοι για αφαιρέσεις τίτλων.



Αυτό το κομμάτι αφορά την περίοδο από το 2009 έως και το 2018. Η Μάντσεστερ Σίτι σε αυτό το διάστημα κατέκτησε τρεις φορές την Premier League. Το 2012, το 2014 και το 2018.



Αν ο μεγαλύτερος εφιάλτης των «πολιτών» γινόταν πραγματικότητα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα κέρδιζε τους τίτλους του 2012 και του 2018 και η Λίβερπουλ αυτόν του 2014.



Ήταν οι ομάδες που ακολουθούσαν στη βαθμολογία, εκείνες που κατέλαβαν τη 2η θέση.



Την ίδια περίοδο η Σίτι κατέκτησε το Κύπελλο και τρεις φορές το Λιγκ Καπ. Το Κύπελλο θα πάει (αν και εφόσον) στην Στόουκ Σίτι και τα Λιγκ Καπ σε Σάντερλαντ, Λίβερπουλ και Άρσεναλ.



Βέβαια το 2023 ο Τζέιμς Χιλ, ειδικός σε ρυθμιστικά ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό, είχε τονίσει στο «Athletic» για την περίπτωση της Σίτι: «Θα περίμενα εάν επιβληθεί αφαίρεση βαθμών, αυτή θα εφαρμοστεί από εδώ και στο εξής. Γενικά, δεν αρέσει στις επιτροπές να αποφασίζουν για την κατάκτηση τίτλων μέσω μιας δικαστικής διαδικασίας».





🏆 During the period of Man City's alleged breaches, they won three Premier League titles, two FA Cups, four League Cups and one Community Shield. [@David_Ornstein] #MCFC pic.twitter.com/BT0C8iZdVa — That's Football! (@ThatsFootballTV) September 25, 2026