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Ο Τούχελ κάλεσε εκτάκτως τον Γκιμπς-Γουάιτ στην Εθνική Αγγλίας και του... χάλασε τις διακοπές με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες
Ο Τούχελ κάλεσε εκτάκτως τον Γκιμπς-Γουάιτ στην Εθνική Αγγλίας και του... χάλασε τις διακοπές με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες
Με έναν χιουμοριστικό τρόπο αντιμετώπισε η σύντροφος του Γκιμπς-Γουάιτ την έκτακτη κλήση του στην εθνική Αγγλίας από τον Τόμας Τούχελ
Οι οικογενειακές διακοπές του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ κράτησαν μόλις λίγες ώρες, καθώς ένα απρόσμενο τηλεφώνημα τον υποχρέωσε να αλλάξει άμεσα σχέδια και να επιστρέψει στην Αγγλία.
Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ κλήθηκε εσπευσμένα στην εθνική ομάδα της Αγγλίας από τον Τόμας Τούχελ, μετά την αποχώρηση του Κόουλ Πάλμερ από την αποστολή. Ο 26χρονος δεν είχε συμπεριληφθεί στις αρχικές επιλογές του Γερμανού τεχνικού, όμως τελικά βρέθηκε από τις διακοπές του… κατευθείαν στο ρόστερ των «τριών λιονταριών».
Η εξέλιξη αυτή, όπως ήταν λογικό, άλλαξε τα δεδομένα και για την αρραβωνιαστικιά του, Μπρίτνεϊ Ντε Βίλιερς, η οποία έμεινε πίσω και αποφάσισε να αντιμετωπίσει την απρόσμενη εξέλιξη με αρκετή δόση χιούμορ.
Η ίδια ανέβασε στα social media μια σειρά από selfies μπροστά στον καθρέφτη, δίνοντας ουσιαστικά έμφαση στο γεγονός ότι ο σύντροφός της απουσίαζε πλέον από τις διακοπές τους.
Οι αναρτήσεις της δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε την ξαφνική αλλαγή των σχεδίων τους έμοιαζε με ένα… μήνυμα προς τον Τούχελ.
Ο μέσος της Νότιγχαμ Φόρεστ κλήθηκε εσπευσμένα στην εθνική ομάδα της Αγγλίας από τον Τόμας Τούχελ, μετά την αποχώρηση του Κόουλ Πάλμερ από την αποστολή. Ο 26χρονος δεν είχε συμπεριληφθεί στις αρχικές επιλογές του Γερμανού τεχνικού, όμως τελικά βρέθηκε από τις διακοπές του… κατευθείαν στο ρόστερ των «τριών λιονταριών».
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Η εξέλιξη αυτή, όπως ήταν λογικό, άλλαξε τα δεδομένα και για την αρραβωνιαστικιά του, Μπρίτνεϊ Ντε Βίλιερς, η οποία έμεινε πίσω και αποφάσισε να αντιμετωπίσει την απρόσμενη εξέλιξη με αρκετή δόση χιούμορ.
Η ίδια ανέβασε στα social media μια σειρά από selfies μπροστά στον καθρέφτη, δίνοντας ουσιαστικά έμφαση στο γεγονός ότι ο σύντροφός της απουσίαζε πλέον από τις διακοπές τους.
Οι αναρτήσεις της δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε την ξαφνική αλλαγή των σχεδίων τους έμοιαζε με ένα… μήνυμα προς τον Τούχελ.
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