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Ο Φουρνιέ αναδημοσίευσε AI βίντεο με τον ίδιο και τον Μπαρτζώκα να ραπάρουν
Ο Φουρνιέ αναδημοσίευσε AI βίντεο με τον ίδιο και τον Μπαρτζώκα να ραπάρουν
Ο Εβάν Φουρνιέ ενθουσιάστηκε με AI VIDEO που ανέβασε χρήστης του X και απεικόνιζε εκείνον και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ραπάρουν
Ο Εβάν Φουρνιέ είδε τον εαυτό του και τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε έναν ρόλο που δύσκολα θα περίμενε κανείς να τους συναντήσει, μπροστά σε ένα μικρόφωνο, να ραπάρουν.
Το βίντεο είναι δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού το αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, συνοδεύοντάς το με ένα επιφώνημα έκπληξης και αλλεπάλληλα emoji γέλιου.
Ο Φουρνιέ, ιδιαίτερα δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα, το μοιράστηκε με ένα «AYOOOOO» και έξι emoji που κλαίνε από τα γέλια, δείχνοντας πόσο τον διασκέδασε η εικόνα. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος δημιούργησε αρχικά το βίντεο.
Το βίντεο είναι δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού το αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, συνοδεύοντάς το με ένα επιφώνημα έκπληξης και αλλεπάλληλα emoji γέλιου.
Ο Φουρνιέ, ιδιαίτερα δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα, το μοιράστηκε με ένα «AYOOOOO» και έξι emoji που κλαίνε από τα γέλια, δείχνοντας πόσο τον διασκέδασε η εικόνα. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος δημιούργησε αρχικά το βίντεο.
AYOOOOO😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/fw0C9zKojE— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 25, 2026
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