Κίνηση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΑΚΑ Κίνηση Άννα Βίσση

Κίνηση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τον κόμβο της Αττικής οδού μέχρι το ΟΑΚΑ

Κίνηση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση
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Με δυσκολία εκτυλίσσεται αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων γύρω από το ΟΑΚΑ όπου αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση μέσα στις επόμενες δύο ώρες. 

Οι θαυμαστές της δημοφιλούς τραγουδίστριας άρχισαν να φτάνουν από νωρίς στον χώρο, δημιουργώντας ουρές στις εισόδους.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τον κόμβο της Αττικής οδού μέχρι το ΟΑΚΑ.
Κίνηση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση

Εντομεταξύ χιλιάδες θεατές της συναυλίας καταφτάνουν και μέσω του σταθμού του Ηλεκτρικού «Ειρήνη».
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