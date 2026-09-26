Κίνηση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση
Κίνηση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας της Άννας Βίσση
Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τον κόμβο της Αττικής οδού μέχρι το ΟΑΚΑ
Με δυσκολία εκτυλίσσεται αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων γύρω από το ΟΑΚΑ όπου αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση μέσα στις επόμενες δύο ώρες.
Οι θαυμαστές της δημοφιλούς τραγουδίστριας άρχισαν να φτάνουν από νωρίς στον χώρο, δημιουργώντας ουρές στις εισόδους.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τον κόμβο της Αττικής οδού μέχρι το ΟΑΚΑ.
Εντομεταξύ χιλιάδες θεατές της συναυλίας καταφτάνουν και μέσω του σταθμού του Ηλεκτρικού «Ειρήνη».
Οι θαυμαστές της δημοφιλούς τραγουδίστριας άρχισαν να φτάνουν από νωρίς στον χώρο, δημιουργώντας ουρές στις εισόδους.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τον κόμβο της Αττικής οδού μέχρι το ΟΑΚΑ.
Εντομεταξύ χιλιάδες θεατές της συναυλίας καταφτάνουν και μέσω του σταθμού του Ηλεκτρικού «Ειρήνη».
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