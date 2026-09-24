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Ξαφνική φραστική στροφή Ερντογάν: Δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, είμαστε γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, δεν μας απασχολούν τα εσωτερικά της
Ξαφνική φραστική στροφή Ερντογάν: Δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, είμαστε γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, δεν μας απασχολούν τα εσωτερικά της
Η Τουρκία δεν ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Αθήνας, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας
Η Ελλάδα είναι γείτονας και σύμμαχος της Τουρκίας και όχι εχθρός της, τόνισε σε δηλώσεις του την Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Μιλώντας στον Οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος κάλυψε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην Ελλάδα.
«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», επισήμανε.
Πρόσθεσε ότι «οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιπολίτευση αλλάζει. Αυτά δεν μας απασχολούν».
Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Υποστήριξε ότι η Άγκυρα αναμένει πλέον «συγκεκριμένα βήματα» από την Ουάσινγκτον προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ τόνισε ότι ο Τραμπ είναι θετικός σε αυτή την προοπτική.
«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε μια θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Σημείωσε ακόμη ότι η Άγκυρα περιμένει πλέον κινήσεις που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της συνεργασίας στον τομέα των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών.
Η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα F-35 το 2019, μετά την απόφαση της Άγκυρας να προχωρήσει στην αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα στις σχέσεις Άγκυρας και Ουάσινγκτον, καθώς η τουρκική πλευρά επιδιώκει την ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος μέσω της απόκτησης νέων μαχητικών τεχνολογίας πέμπτης γενιάς.
Μιλώντας στον Οίκο της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος κάλυψε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην Ελλάδα.
«Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», επισήμανε.
Πρόσθεσε ότι «οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον να εμπλακούμε στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Στην Ελλάδα γίνονται εκλογές, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, η αντιπολίτευση αλλάζει. Αυτά δεν μας απασχολούν».
Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Τουρκία θα επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Υποστήριξε ότι η Άγκυρα αναμένει πλέον «συγκεκριμένα βήματα» από την Ουάσινγκτον προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ τόνισε ότι ο Τραμπ είναι θετικός σε αυτή την προοπτική.
«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε μια θετική βούληση σχετικά με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Σημείωσε ακόμη ότι η Άγκυρα περιμένει πλέον κινήσεις που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της συνεργασίας στον τομέα των προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών.
Η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα F-35 το 2019, μετά την απόφαση της Άγκυρας να προχωρήσει στην αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα στις σχέσεις Άγκυρας και Ουάσινγκτον, καθώς η τουρκική πλευρά επιδιώκει την ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος μέσω της απόκτησης νέων μαχητικών τεχνολογίας πέμπτης γενιάς.
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