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Ύμνοι του Κλοπ για την Εθνική Ελλάδας: Αυτή είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου
Ύμνοι του Κλοπ για την Εθνική Ελλάδας: Αυτή είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας αποθέωσε την ελληνική ομάδα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον Κώστα Τσιμίκα, τον οποίο είχε παίκτη στη Λίβερπουλ
Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται για το πρώτο του εντός έδρας ματς ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας καθώς αύριο το βράδυ (27/9, 21:45) υποδέχεται την Ελλάδα στο Άουγκσπουργκ για την 2η αγωνιστική του Nations League.
Ο έμπειρος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου (που δόθηκε στο προπονητικό κέντρο στη Νυρεμβέργη) μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα δείχνοντας μάλιστα και την ενόχληση του για το γεγονός ότι κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν του έκανε κάποια ερώτηση για την αντίπαλο τους...
«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Εθνική Ελλάδας. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας», είπε αρχικά ο Κλοπ και συμπλήρωσε με νόημα: «Έχει τον Τζόλη, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αυτή είναι μια σπουδαία γενιά, ίσως ακόμα και η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα τους έλειπαν μέχρι το τελευταίο παιχνίδι».
Ο προπονητής υπογράμμισε επίσης την ποιότητα των Ελλήνων με την μπάλα στα πόδια: «Έχουν πολλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν πολύ σκληρά ως ομάδα. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να μοχθήσουμε για να πάρουμε αποτέλεσμα».
Ωστόσο όπως αναμενόταν στάθηκε ιδιαίτερα στον Κώστα Τσιμίκα. «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στο γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος».
Από κει και πέρα ο Γερμανός τεχνικός μίλησε:
Για τον Αντεγέμι: «Είχε μερικές χαμένες ευκαιρίες εναντίον της Ολλανδίας. Ο Καρίμ είναι ένας νεαρός παίκτης που χρειάζεται ακόμα να εξελιχθεί. Είχε και κάποιες πολύ καλές στιγμές με την Ολλανδία. Γνωρίζω λίγους ανθρώπους που, όταν τρέχουν προς την μπάλα, έχουν ακόμα την ελευθερία να επιλέξουν δεξιά ή αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία πρέπει ακόμα να μάθει πώς να αξιοποιεί την κορυφαία ποιότητα κάθε παίκτη».
Για τους οπαδούς: «Είναι κάτι περισσότερο από απλή νοσταλγία για το γήπεδο. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο έχει δραματικό αντίκτυπο στην απόδοση. Όταν οι σωστοί οπαδοί ξεσηκώνονταιείναι όρθιοι, είναι εξαιρετικό, έχει τεράστια επιρροή».
Για τις συναντήσεις με την ομοσπονδία: «Έχουν γίνει ατελείωτες συναντήσεις, αλλά οι αγώνες είναι αυτοί που μετράνε. Τι πήραμε από το προηγούμενο παιχνίδι; Τι θα πάρουμε σε αυτό το παιχνίδι;».
Για την αγάπη στο πρόσωπό του: «Ήταν πάντα υπερβολική. Δεν μπορώ να το αποτρέψω, δεν το σκέφτομαι».
Για τον Βιρτς: «Ο Βιρτς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, αλλά ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι τέτοιος που τα πράγματα δεν είναι ποτέ αρκετά γρήγορα για τους ανθρώπους...».
Η αποστολή της Γερμανίας θα ταξιδέψει το πρωί της Κυριακής από τη Νυρεμβέργη για το Άουγκσμπουργκ.
Ο έμπειρος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου (που δόθηκε στο προπονητικό κέντρο στη Νυρεμβέργη) μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα δείχνοντας μάλιστα και την ενόχληση του για το γεγονός ότι κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν του έκανε κάποια ερώτηση για την αντίπαλο τους...
«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Εθνική Ελλάδας. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας», είπε αρχικά ο Κλοπ και συμπλήρωσε με νόημα: «Έχει τον Τζόλη, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αυτή είναι μια σπουδαία γενιά, ίσως ακόμα και η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα τους έλειπαν μέχρι το τελευταίο παιχνίδι».
Ο προπονητής υπογράμμισε επίσης την ποιότητα των Ελλήνων με την μπάλα στα πόδια: «Έχουν πολλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν πολύ σκληρά ως ομάδα. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να μοχθήσουμε για να πάρουμε αποτέλεσμα».
Ωστόσο όπως αναμενόταν στάθηκε ιδιαίτερα στον Κώστα Τσιμίκα. «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στο γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος».
Από κει και πέρα ο Γερμανός τεχνικός μίλησε:
Για τον Αντεγέμι: «Είχε μερικές χαμένες ευκαιρίες εναντίον της Ολλανδίας. Ο Καρίμ είναι ένας νεαρός παίκτης που χρειάζεται ακόμα να εξελιχθεί. Είχε και κάποιες πολύ καλές στιγμές με την Ολλανδία. Γνωρίζω λίγους ανθρώπους που, όταν τρέχουν προς την μπάλα, έχουν ακόμα την ελευθερία να επιλέξουν δεξιά ή αριστερά. Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία πρέπει ακόμα να μάθει πώς να αξιοποιεί την κορυφαία ποιότητα κάθε παίκτη».
Για τους οπαδούς: «Είναι κάτι περισσότερο από απλή νοσταλγία για το γήπεδο. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο έχει δραματικό αντίκτυπο στην απόδοση. Όταν οι σωστοί οπαδοί ξεσηκώνονταιείναι όρθιοι, είναι εξαιρετικό, έχει τεράστια επιρροή».
Για τις συναντήσεις με την ομοσπονδία: «Έχουν γίνει ατελείωτες συναντήσεις, αλλά οι αγώνες είναι αυτοί που μετράνε. Τι πήραμε από το προηγούμενο παιχνίδι; Τι θα πάρουμε σε αυτό το παιχνίδι;».
Για την αγάπη στο πρόσωπό του: «Ήταν πάντα υπερβολική. Δεν μπορώ να το αποτρέψω, δεν το σκέφτομαι».
Για τον Βιρτς: «Ο Βιρτς βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, αλλά ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι τέτοιος που τα πράγματα δεν είναι ποτέ αρκετά γρήγορα για τους ανθρώπους...».
Η αποστολή της Γερμανίας θα ταξιδέψει το πρωί της Κυριακής από τη Νυρεμβέργη για το Άουγκσμπουργκ.
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