Βάνα Μπάρμπα για Πέτρο Φιλιππίδη: Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, μας έχει λείψει από την τηλεόραση
Βάνα Μπάρμπα για Πέτρο Φιλιππίδη: Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, μας έχει λείψει από την τηλεόραση
Θα μπορούσε να είναι δάσκαλος σε πολλούς από εμάς, πρόσθεσε η ηθοποιός
Ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς θεωρεί η Βάνα Μπάρμπα πως είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης, σημειώνοντας πως της έχει λείψει από την τηλεόραση.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και εξομολογήθηκε πως δεν φοβάται να κριθεί από τον κόσμο αλλά και από τους συναδέλφους της για τη στάση της απέναντι στον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού.
«Πρόβλημά τους. Ο Πέτρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, θα μπορούσε να είναι δάσκαλος σε πολλούς από εμάς. Μας έχει λείψει από την τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα.
Παράλληλα, υποστήριξε πως εάν επέστρεφε στην τηλεόραση αλλά και στο θέατρο, ο κόσμος δεν θα τον απέρριπτε: «Βεβαίως θα τον παρακολουθούσαν, γιατί είναι τεράστιο ταλέντο», δήλωσε.
Η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε επιπλέον πως διατηρεί επικοινωνία με τον Πέτρο Φιλιππίδη και πρόσφατα του τηλεφώνησε για να τον συμβουλευτεί σε μία από τις σκηνές που έπρεπε να γυρίσει για τη σειρά «Μπλε Ώρες»: «Είχα μια πολύ δύσκολη σκηνή, έπρεπε να δω ένα πτώμα και δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Τον εαυτό μου φοβόμουν. Να λέω, τώρα πώς θα το καταφέρω όταν δεν έχω κάνει coaching; Έπαιρνα τον Αντρέα (Γεωργίου) και του έλεγα "φοβάμαι, τι θα κάνω;". Μου απαντούσε "θα έχεις εμένα κοντά σου". Μετά έκανα πρόβα μόνη μου στο ξενοδοχείο, φώναζα μέσα στο δωμάτιο – οι άλλοι θα νόμιζαν ότι με χτυπούσαν (γέλια). Μετά έπαιρνα τηλέφωνο ηθοποιούς που εκτιμώ και τους έλεγα "πείτε μου τι πρέπει να κάνω"», ανέφερε.
Και πρόσθεσε: «Πήρα τον Ζαχαράτο και τον Φιλιππίδη. Ο Ζαχαράτος μου είπε "σκέψου έναν άνθρωπο που αγαπούσες και τον έχεις δει πεθαμένο". Αμέσως πήγε το μυαλό μου στην αδελφή μου. Ο Φιλιππίδης μου είπε κάτι άλλο. Στο τέλος πήρα τον Αντρέα και του είπα "μην έρθεις, άσε με μόνη μου". Προχθές έγινε η σκηνή. Κάναμε τέσσερις λήψεις, με μάλωνα, είχα αγωνία. Την πέμπτη φορά πήρα χειροκρότημα από το συνεργείο. Το αντιμετωπίζω αλλιώς πια, παλιά ήμουν ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Δεν με νοιάζει η τηλεθέαση, και ας σκίζει το σίριαλ. Το κάνω για μένα και για τον κόσμο που με αγαπάει», είπε.
Η ηθοποιός είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη στήριξή της στον Πέτρο Φιλιππίδη. Τον Ιούνιο του 2025 είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη για τις δύο απόπειρες βιασμού, δηλώνοντας «με το χέρι στην καρδιά ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θα μπορούσε να φερθεί τόσο βίαια».
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και εξομολογήθηκε πως δεν φοβάται να κριθεί από τον κόσμο αλλά και από τους συναδέλφους της για τη στάση της απέναντι στον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δύο απόπειρες βιασμού.
«Πρόβλημά τους. Ο Πέτρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς, θα μπορούσε να είναι δάσκαλος σε πολλούς από εμάς. Μας έχει λείψει από την τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα.
Παράλληλα, υποστήριξε πως εάν επέστρεφε στην τηλεόραση αλλά και στο θέατρο, ο κόσμος δεν θα τον απέρριπτε: «Βεβαίως θα τον παρακολουθούσαν, γιατί είναι τεράστιο ταλέντο», δήλωσε.
Η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε επιπλέον πως διατηρεί επικοινωνία με τον Πέτρο Φιλιππίδη και πρόσφατα του τηλεφώνησε για να τον συμβουλευτεί σε μία από τις σκηνές που έπρεπε να γυρίσει για τη σειρά «Μπλε Ώρες»: «Είχα μια πολύ δύσκολη σκηνή, έπρεπε να δω ένα πτώμα και δεν μπορούσα να τα καταφέρω. Τον εαυτό μου φοβόμουν. Να λέω, τώρα πώς θα το καταφέρω όταν δεν έχω κάνει coaching; Έπαιρνα τον Αντρέα (Γεωργίου) και του έλεγα "φοβάμαι, τι θα κάνω;". Μου απαντούσε "θα έχεις εμένα κοντά σου". Μετά έκανα πρόβα μόνη μου στο ξενοδοχείο, φώναζα μέσα στο δωμάτιο – οι άλλοι θα νόμιζαν ότι με χτυπούσαν (γέλια). Μετά έπαιρνα τηλέφωνο ηθοποιούς που εκτιμώ και τους έλεγα "πείτε μου τι πρέπει να κάνω"», ανέφερε.
Και πρόσθεσε: «Πήρα τον Ζαχαράτο και τον Φιλιππίδη. Ο Ζαχαράτος μου είπε "σκέψου έναν άνθρωπο που αγαπούσες και τον έχεις δει πεθαμένο". Αμέσως πήγε το μυαλό μου στην αδελφή μου. Ο Φιλιππίδης μου είπε κάτι άλλο. Στο τέλος πήρα τον Αντρέα και του είπα "μην έρθεις, άσε με μόνη μου". Προχθές έγινε η σκηνή. Κάναμε τέσσερις λήψεις, με μάλωνα, είχα αγωνία. Την πέμπτη φορά πήρα χειροκρότημα από το συνεργείο. Το αντιμετωπίζω αλλιώς πια, παλιά ήμουν ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Δεν με νοιάζει η τηλεθέαση, και ας σκίζει το σίριαλ. Το κάνω για μένα και για τον κόσμο που με αγαπάει», είπε.
Η ηθοποιός είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη στήριξή της στον Πέτρο Φιλιππίδη. Τον Ιούνιο του 2025 είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη για τις δύο απόπειρες βιασμού, δηλώνοντας «με το χέρι στην καρδιά ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θα μπορούσε να φερθεί τόσο βίαια».
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