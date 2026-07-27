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Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με Ορτέγκα, στο «ραντάρ» και ο Τιτραουί
Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με Ορτέγκα, στο «ραντάρ» και ο Τιτραουί
Οι βασικοί όροι με τον 33χρονο Γερμανό τερματοφύλακα φέρεται να έχουν συμφωνηθεί – Ερώτηση στη Σαρλερουά για τον Αλγερινό χαφ
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με τον Στέφαν Ορτέγκα, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τη Γερμανία. Ο έμπειρος τερματοφύλακας, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Μάντσεστερ Σίτι, επανέρχεται δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο των «ερυθρόλευκων», ενώ παράλληλα οι Πειραιώτες εξετάζουν και την περίπτωση του 23χρονου μέσου της Σαρλερουά, Γιασίν Τιτραουί.
Ο 33χρονος τερματοφύλακας είχε αρχικά εκφράσει επιφυλάξεις για την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρισκόταν κοντά στο να απαντήσει αρνητικά στην πρόταση των Πειραιωτών.
Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν, με τις δύο πλευρές να επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι επαφές έχουν πλέον επικεντρωθεί στις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, καθώς οι βασικοί όροι φέρεται να έχουν ήδη συμφωνηθεί.
Οι πληροφορίες που προέρχονται από τη Γερμανία σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων επιβεβαιώνονται, με την υπόθεση του πρώην γκολκίπερ της Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
Ο 23χρονος διεθνής Αλγερινός αγωνίζεται ως «εξαροοκτάρι», έχει ύψος 1,80 μ. και έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και άλλους μεγάλους ελληνικούς συλλόγους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Βέλγιο, ο Ολυμπιακός έχει διερευνήσει τις προϋποθέσεις απόκτησής του και έχει ρωτήσει τη Σαρλερουά για την περίπτωσή του. Πρόκειται, πάντως, για μία μεταγραφή με σημαντικό βαθμό δυσκολίας.
Ο Τιτραουί μετρά με τη φανέλα της Σαρλερουά συνολικά 74 συμμετοχές, έχοντας σημειώσει επτά γκολ και μοιράσει πέντε ασίστ.
Παράλληλα, έχει ήδη χριστεί διεθνής με την εθνική ομάδα της Αλγερίας, μετρώντας πέντε συμμετοχές.
Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι ο Αλγερινός μέσος δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο, γεγονός που επηρεάζει τις διαθέσιμες θέσεις ξένων στο ρόστερ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Στο τελικό στάδιο οι συζητήσεις με τον ΟρτέγκαΟ Στέφαν Ορτέγκα βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο Γερμανός δημοσιογράφος Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.
Ο 33χρονος τερματοφύλακας είχε αρχικά εκφράσει επιφυλάξεις για την προοπτική να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρισκόταν κοντά στο να απαντήσει αρνητικά στην πρόταση των Πειραιωτών.
Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν, με τις δύο πλευρές να επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι επαφές έχουν πλέον επικεντρωθεί στις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, καθώς οι βασικοί όροι φέρεται να έχουν ήδη συμφωνηθεί.
Οι πληροφορίες που προέρχονται από τη Γερμανία σχετικά με την εξέλιξη των συζητήσεων επιβεβαιώνονται, με την υπόθεση του πρώην γκολκίπερ της Μάντσεστερ Σίτι να βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
Εξετάζεται η περίπτωση του ΤιτραουίΤην ίδια ώρα, δημοσιεύματα και πληροφορίες από το Βέλγιο συνδέουν τον Ολυμπιακό με τον Γιασίν Τιτραουί, ο οποίος ανήκει στη Σαρλερουά.
Ο 23χρονος διεθνής Αλγερινός αγωνίζεται ως «εξαροοκτάρι», έχει ύψος 1,80 μ. και έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και άλλους μεγάλους ελληνικούς συλλόγους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το Βέλγιο, ο Ολυμπιακός έχει διερευνήσει τις προϋποθέσεις απόκτησής του και έχει ρωτήσει τη Σαρλερουά για την περίπτωσή του. Πρόκειται, πάντως, για μία μεταγραφή με σημαντικό βαθμό δυσκολίας.
Ο Τιτραουί μετρά με τη φανέλα της Σαρλερουά συνολικά 74 συμμετοχές, έχοντας σημειώσει επτά γκολ και μοιράσει πέντε ασίστ.
Παράλληλα, έχει ήδη χριστεί διεθνής με την εθνική ομάδα της Αλγερίας, μετρώντας πέντε συμμετοχές.
Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι ο Αλγερινός μέσος δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο, γεγονός που επηρεάζει τις διαθέσιμες θέσεις ξένων στο ρόστερ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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