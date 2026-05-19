Ο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ και ο Νεϊμάρ είναι στη λίστα
Η ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών της σελεσάο πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Ρίο με τον Ιταλό τεχνικό να επιλέγει τον αρχηγό της Σάντος
Σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ο Κάρλο Αντσελότι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βραζιλίας το βασικό ερώτημα είχε να κάνει με το «ποιους παίκτες θα επιλέξει για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου».
Πότε με χιούμορ, πότε με διφορούμενες ατάκες, ο Ιταλός τεχνικός κρατούσε σε αγωνία όλο το έθνος, ωστόσο σήμερα το βράδυ έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αποκαλύψει τους εκλεκτούς του και το έκανε σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Ούτως ή άλλως η ανακοίνωση των εκλεκτών της σελεσάο δεν ήταν ποτέ μια απλή υπόθεση ή μια τυπική διαδικασία, αλλά φέτος το ενδιαφέρον είχε... εκτοξευτεί λόγω του σίριαλ της συμμετοχής ή όχι του Νεϊμάρ.
Τελικά ο αρχηγός της Σάντος είναι μέσα στους 26 εκλεκτούς, αλλά μέχρι να ακουστεί το όνομα όλοι... πέθαναν στην αγωνία για να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς στη συνέχεια.
Ο «Καρλίτο» εμφανίστηκε στο χώρο της εκδήλωσης κρατώντας έναν φάκελο τον οποίο όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες δεν αποχωρίστηκε ποτέ μέχρι να έρθει η ώρα της αποκάλυψης των ονομάτων.
«Δεν υπάρχει τέλεια λίστα... Πολύ απλά δεν υπάρχει», τόνισε ο Ιταλός ο οποίος θα πάρει μαζί του πέντε μέσους και... εννέα επιθετικούς.
TÁ CHEGANDO A HORA! 🔥— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
O dia em que o país inteiro se une em um só batimento. Daqui a pouco conheceremos os 26 escolhidos que vão carregar o orgulho da nação brasileira rumo ao hexa. 🇧🇷✨
📺 Assista ao vivo a partir das 16h na CBF TV (Youtube e TikTok)!#BateNoPeito
ISSO É… pic.twitter.com/AQnNJStAUi
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
Αναλυτικά η λίστα:
Τερματοφύλακες: Αλισον (Λίβερπουλ), Έντερσον (Φενέρμπαχτσέ), Βέβερτον (Γκρέμιο).
Αμυντικοί: Σάντρο (Φλαμένγκο) Μπρέμερ (Γιουβέντους), Ντανίλο (Φλαμένγκο), Σάντος (Ζενίτ), Ιμπάνιεζ (Αλ Αχλί), Λέο Περέιρα (Φλαμένγκο), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Γουέσλεϊ (Ρόμα)
Μέσοι: Γκιμαράες (Νιούκαστλ), Κασεμίρο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντανίλο (Μποταφόγκο), Φαμπίνιο (Αλ Ιτιχάντ), Πακετά (Φλαμένγκο).
Επιθετικοί: Ραφίνια (Μπαρτσελόνα), Ράγιαν (Μπόρνμουθ), Εντρίκ (Λιόν), Μαρτινέλι (Άρσεναλ), Τιάγκο (Μπρένφτορντ), Ενρίκε (Ζενίτ), Κούνια (Γιουνάιτεντ), Νεϊμάρ (Σάντος) Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)
