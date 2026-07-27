Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα

Ενώ η Kelly αποδεσμεύτηκε από τις Aces στις 12 Μαΐου, η Nye παρέμεινε στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Στις 30 Ιουνίου, η Smith πήρε μεταγραφή στις Aces. Μάλιστα με την Nye και τη Smith οι Aces κατέκτησαν το πρωτάθλημα νικώντας τις Phoenix Mercury με 4-0.Η Carrington αποκάλυψε τον Νοέμβριο του 2025 ότι η σχέση της με τη Σμιθ έληξε, δηλώνοντας τότε: «Είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε πια μαζί». Πρόσθεσε: «Χωρίσαμε με καλούς όρους – απλώς εξελιχθήκαμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις». Η Carrington αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της με τις Sky για φέτος μετά το All-Star Break. Προηγουμένως είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στο πόδι.