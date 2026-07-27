Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
Η DiJonai Carrington και η NaLyssa Smith ήταν σε σχέση από το 2020 μέχρι και πριν λίγους μήνες - Η γκαρντ των Chicago Sky έγραψε στα social media ότι «την απάτησε με την Deja Kelly, την Aaliyah Nye και πολλές άλλες»
Φυσικά, από το WNBA δεν λείπουν και τα ερωτικά σκάνδαλα. Μια «βόμβα» έπεσε τις τελευταίες ημέρες στη λίγκα καθώς μια σταρ του πρωταθλήματος κατηγόρησε την πρώην σύντροφό της για απιστία με άλλες παίκτριες. Συγκεκριμένα, η γκαρντ των Chicago Sky, DiJonai Carrington, αποκάλυψε ότι έληξε τη μακροχρόνια σχέση της με την επίσης παίκτρια του WNBA NaLyssa Smith, επειδή την απάτησε.
From on-court chemistry to off-court allegations, here is how the story between DiJonai Carrington and NaLyssa Smith unfolded:— EssentiallySports (@ES_sportsnews) July 26, 2026
🎓 The College Roots & Pro Reunion (2020–2025):
The pair first built their bond playing together at Baylor University during the 2020–21 college… pic.twitter.com/6nySqy5huj
Η Carrington και η Smith άρχισαν να βγαίνουν το 2020, ενώ ήταν και οι δύο μέλη της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου Baylor. Οι δύο τους συνέχισαν να βγαίνουν ενώ αγωνίζονταν σε διαφορετικές ομάδες στο WNBA, πριν παίξουν για λίγο μαζί στις Dallas Wings την περασμένη σεζόν. Το πρωί της Κυριακής, όμως, η Carrington έριξε τη μέχρι τότε άγνωστη βόμβα της απιστίας της Smith με δύο αντίπαλές της στο πρωτάθλημα.
DiJonai Carrington and NaLyssa Smith arrive in style. pic.twitter.com/F8thE6jXIa— Hayden Cilley (@HaydenCilley) June 12, 2025
«Αφού οι μ@@@κες θέλουν να κάνουν πλάκα σήμερα, θα γίνω ξεκαρδιστική!» έγραψε ξαφνικά η Carrington στον λογαριασμό της στο Threads. «Ναι, η NaLyssa με απάτησε με την Deja Kelly και την Aaliyah Nye και πολλές άλλες».
DiJonai Carrington reveals that her former partner and teammate, NaLyssa Smith, cheated on her with multiple other WNBA players, including Deja Kelly and Aaliyah Nye. pic.twitter.com/G3dAsmTC3t— Hater Report (@HaterReport) July 26, 2026
Τόσο η Kelly όσο και η Nye μπήκαν στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Η Nye επιλέχθηκε 13η συνολικά στον δεύτερο γύρο του draft από το Αλαμπάμα, ενώ η Κέλι δεν επιλέχθηκε καθόλου από το Όρεγκον. Και οι δύο παίκτριες υπέγραψαν συμβόλαια με τις Las Vegas Aces το 2025. Αμφότερες έκαναν το ντεμπούτο τους σε έναν φιλικό αγώνα τον Μάιο, εναντίον των Dallas Wings, της ομάδας στην οποία έπαιζαν τότε τόσο η Carrington όσο και η Smith.
Ενώ η Kelly αποδεσμεύτηκε από τις Aces στις 12 Μαΐου, η Nye παρέμεινε στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Στις 30 Ιουνίου, η Smith πήρε μεταγραφή στις Aces. Μάλιστα με την Nye και τη Smith οι Aces κατέκτησαν το πρωτάθλημα νικώντας τις Phoenix Mercury με 4-0.
Deja Kelly 😮💨😮💨 pic.twitter.com/grwIh7p5Xr— Athlete Vanity (@AthleteVanity) July 26, 2026
Η Carrington αποκάλυψε τον Νοέμβριο του 2025 ότι η σχέση της με τη Σμιθ έληξε, δηλώνοντας τότε: «Είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε πια μαζί». Πρόσθεσε: «Χωρίσαμε με καλούς όρους – απλώς εξελιχθήκαμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις». Η Carrington αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της με τις Sky για φέτος μετά το All-Star Break. Προηγουμένως είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στο πόδι.
H DiJonai Carrington:
H NaLyssa Smith
Η Aaliyah Nye
H Deja Kelly
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr