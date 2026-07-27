Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
SPORTS
WNBA Σκάνδαλο Μπάσκετ Απιστία

Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα

Η DiJonai Carrington και η NaLyssa Smith ήταν σε σχέση από το 2020 μέχρι και πριν λίγους μήνες - Η γκαρντ των Chicago Sky έγραψε στα social media ότι «την απάτησε με την Deja Kelly, την Aaliyah Nye και πολλές άλλες»

Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
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Η γυναικεία λίγκα, αντίστοιχη του ΝΒΑ, το WNBA έχει αποκτήσει μεγάλη λάμψη τα τελευταία χρόνια με αρκετές αθλήτριες να ξεχωρίζουν και να αναδεικνύονται σε σταρ στις ΗΠΑ. Οι «φωνές» για υψηλότερες απολαβές, όπως και η στήριξη από μεγάλα ονόματα του ΝΒΑ έχουν καταφέρει να μεγαλώσουν το κοινό που παρακολουθεί  και μπάσκετ γυναικών στην Αμερική. 

Φυσικά, από το WNBA δεν λείπουν και τα ερωτικά σκάνδαλα. Μια «βόμβα» έπεσε τις τελευταίες ημέρες στη λίγκα καθώς μια σταρ του πρωταθλήματος κατηγόρησε την πρώην σύντροφό της για απιστία με άλλες παίκτριες. Συγκεκριμένα, η γκαρντ των Chicago Sky, DiJonai Carrington, αποκάλυψε ότι έληξε τη μακροχρόνια σχέση της με την επίσης παίκτρια του WNBA NaLyssa Smith, επειδή την απάτησε.


Η Carrington και η Smith άρχισαν να βγαίνουν το 2020, ενώ ήταν και οι δύο μέλη της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου Baylor. Οι δύο τους συνέχισαν να βγαίνουν ενώ αγωνίζονταν σε διαφορετικές ομάδες στο WNBA, πριν παίξουν για λίγο μαζί στις Dallas Wings την περασμένη σεζόν. Το πρωί της Κυριακής, όμως, η Carrington έριξε τη μέχρι τότε άγνωστη βόμβα της απιστίας της Smith με δύο αντίπαλές της στο πρωτάθλημα.


«Αφού οι μ@@@κες θέλουν να κάνουν πλάκα σήμερα, θα γίνω ξεκαρδιστική!» έγραψε ξαφνικά η Carrington στον λογαριασμό της στο Threads. «Ναι, η NaLyssa με απάτησε με την Deja Kelly και την Aaliyah Nye και πολλές άλλες».
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Τόσο η Kelly όσο και η Nye μπήκαν στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Η Nye επιλέχθηκε 13η συνολικά στον δεύτερο γύρο του draft από το Αλαμπάμα, ενώ η Κέλι δεν επιλέχθηκε καθόλου από το Όρεγκον. Και οι δύο παίκτριες υπέγραψαν συμβόλαια με τις Las Vegas Aces το 2025. Αμφότερες έκαναν το ντεμπούτο τους σε έναν φιλικό αγώνα τον Μάιο, εναντίον των Dallas Wings, της ομάδας στην οποία έπαιζαν τότε τόσο η Carrington όσο και η Smith.

Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
NaLyssa Smith
Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
Aaliyah Nye
Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
Deja Kelly



Ενώ η Kelly αποδεσμεύτηκε από τις Aces στις 12 Μαΐου, η Nye παρέμεινε στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Στις 30 Ιουνίου, η Smith πήρε μεταγραφή στις Aces. Μάλιστα με την Nye και τη Smith οι Aces κατέκτησαν το πρωτάθλημα νικώντας τις Phoenix Mercury με 4-0.


Η Carrington αποκάλυψε τον Νοέμβριο του 2025 ότι η σχέση της με τη Σμιθ έληξε, δηλώνοντας τότε: «Είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε πια μαζί». Πρόσθεσε: «Χωρίσαμε με καλούς όρους – απλώς εξελιχθήκαμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις». Η Carrington αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της με τις Sky για φέτος μετά το All-Star Break. Προηγουμένως είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στο πόδι.

H DiJonai Carrington:

Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα

H NaLyssa Smith

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Η Aaliyah Nye
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H Deja Kelly

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Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
Αστέρι του WNBA αποκάλυψε ότι η επί χρόνια σύντροφός και συμπαίκτριά της, την απάτησε με αντιπάλους της στο πρωτάθλημα
24 ΣΧΟΛΙΑ

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