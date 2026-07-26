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Η Αδαμοπούλου κέρδισε στον τελικό του επί κοντώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στη δεύτερη θέση η Στεφανίδη, δείτε βίντεο
Η Αδαμοπούλου κέρδισε στον τελικό του επί κοντώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στη δεύτερη θέση η Στεφανίδη, δείτε βίντεο
Η χρυσή Ολυμπιονίκης στο Ρίο το 2016, πέρασε τα 4.25μ. αλλά είχε τρία άκυρα στα 4.35μ. και 4.40μ.
Η Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν η νικήτρια στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στίβου στο Βόλο, τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Χριστίνα Στεφανίδη.
Η Στεφανίδη, χρυσή Ολυμπιονίκης το 2016 και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2017, είχε καλύτερη επίδοση στα 4.25μ. Τα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 4.15μ.
Στη συνέχεια όμως δεν πέρασε τον πήχη στις δύο προσπάθειες που έκανε στα 4.35μ. αλλά και στη μία στα 4.40μ. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει στη δεύτερη θέση.
Νικήτρια στο επί κοντώ ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία πέρασε με την πρώτη τα 4.40μ. Είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.45μ.
Την τρίτη θέση κατέλαβε με 4.15μ. η Αναστασία Ρέτσα.
Η Στεφανίδη, χρυσή Ολυμπιονίκης το 2016 και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2017, είχε καλύτερη επίδοση στα 4.25μ. Τα πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 4.15μ.
Στη συνέχεια όμως δεν πέρασε τον πήχη στις δύο προσπάθειες που έκανε στα 4.35μ. αλλά και στη μία στα 4.40μ. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει στη δεύτερη θέση.
Νικήτρια στο επί κοντώ ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία πέρασε με την πρώτη τα 4.40μ. Είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.45μ.
Την τρίτη θέση κατέλαβε με 4.15μ. η Αναστασία Ρέτσα.
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