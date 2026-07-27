Ατρόμητος: Πούλησε τον 17χρονο αμυντικό Κωνσταντίνο Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου
SPORTS
Ατρόμητος Μπάγερν Μονάχου

Ατρόμητος: Πούλησε τον 17χρονο αμυντικό Κωνσταντίνο Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου

Ο ίδιος βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα στη Γερμανία και θα εγκατασταθεί στο προπονητικό κέντρο του κλαμπ ενώ θα ενσωματωθεί στην Κ19 του συλλόγου

Ατρόμητος: Πούλησε τον 17χρονο αμυντικό Κωνσταντίνο Καρανδρίκα στην Μπάγερν Μονάχου
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Σε μία σημαντική πώληση προχώρησε ο Ατρομητός καθώς ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας αποτελεί επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, εξαργυρώνοντας τις δύο φορές που πήγε για δοκιμαστικά στο γερμανικό κλαμπ.

Ο 17χρονος στόπερ αποκτήθηκε με αγορά από τους Βαυαρούς, οι οποίοι πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό στο ταλέντο και την εξέλιξη του και για αυτό προχώρησαν στη μεταγραφή του. Ο ίδιος βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα στη Γερμανία και θα εγκατασταθεί στο προπονητικό κέντρο του κλαμπ ενώ θα ενσωματωθεί στην Κ19 του συλλόγου, όπου θα έχει αγωνιστικό ρόλο.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μεγάλη συμφωνία για την ομάδα μας, καθώς ο 17χρονος Περιστεριώτης, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου. Η ΠΑΕ Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πώληση του 17χρονου (21/5/2009), Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, στον γίγαντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας είναι Περιστεριώτης και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στον Ηρακλή Περιστερίου, εκεί όπου τον εντόπισε το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας μας και αποκτήθηκε άμεσα.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Κωνσταντίνος πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το πρωτο δοκιμαστικό των Βαυαρών διάρκειας μίας εβδομάδας και ως εκ τούτου ακολούθησε και δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άριστες εντυπώσεις, με την Μπάγερν Μονάχου τελικά να προχωρά στην απόφαση για την απόκτησή του.

Ο Ατρόμητος αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται στο πλάι των δικών του παιδιών, έδωσε τη συγκατάθεσή του ώστε ο Κωνσταντίνος να κάνει αυτό το τεράστιο άλμα στην καριέρα του, «διαφημίζοντας» την ομάδα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο ποδοσφαίρου.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου εύχεται στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του με μεγάλη περηφάνια!»
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