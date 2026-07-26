Τεντόγλου για το Πανελλήνιο ρεκόρ: «Ήθελα κάτι παραπάνω, το τελευταίο άλμα ήταν αλματάρα»
Τεντόγλου για το Πανελλήνιο ρεκόρ: «Ήθελα κάτι παραπάνω, το τελευταίο άλμα ήταν αλματάρα»
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης μίλησε για την ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ αλλά τόνισε πως περίμενε καλύτερη επίδοση
Ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε έως και την ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ στο μήκος, έκανε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο αλλά περίμενε περισσότερα από τον εαυτό του.
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης τόνισε στις δηλώσεις του πως ήθελε να κάνει άλμα στα 8.70μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και πρόσθεσε πως το... αγαπημένο του άλμα ήταν το τελευταίο. Το οποίο τελικά μετρήθηκε 8.64μ., δύο εκατοστά δηλαδή πιο πίσω από το 8.66μ. που ήταν η ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ.
«Ήμουν καλά σήμερα, περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω, είχα ένα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο, που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου, πάτησα 10 πόντους μακριά από τη βαλβίδα και το έχασα στην προσγείωση» είπε αρχικά ο Τεντόγλου.
Για το τελευταίο του άλμα: «Ξέρω πώς να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια, βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια, στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει στο τέλος.
Ίσως να μπορούσα να το κάνω πιο νωρίς αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι, χάνω συνέχεια ευκαιρίες».
Για το Πανελλήνιο ρεκόρ: «Ναι κάτι είναι και αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ παραπάνω, ήθελα να κάνω 8.70 και δεν μπορούσα να το κάνω για αυτό είμαι λίγο έτσι, κουράστηκα κιόλας.
Το τελευταίο άλμα ήταν πολύ αλματάρα. Δεν ξέρω γιατί το έχασα σήμερα, δε ξέρω τι έπαθα, το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα και το δεύτερο 8.66 νομίζω ήταν το τέλειο πάτημα, νόμιζα ήταν άκυρο και έβαλα το πόδι μου στην βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι μη γλιστρήσω.
Γιατί τραυματίζεσαι κατευθείαν και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν και δεν το γέμισα το άλμα και ήταν 8.66. Κρίμα».
Στην ερώτηση αν ήταν ο καλύτερός του αγώνας: «Όχι ούτε καν. Το Μονακό είναι ο καλύτερος που έχω κάνει, λόγω συνθηκών πάντα, εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60 σε ένα άλλο θα είναι 8.30.
Δεν έχει καμία σχέση το άλμα, για αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνιο ρεκόρ. Και στην τελική κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν και αυτό το λέω εγώ που έχω κάνει 8.50 και 8.60».
Για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ: «Νομίζω δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι. Δεν ξέρω όμως την κατάστασή του τώρα, γιατί είχε τον τραυματισμό του.
Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω και αυτός πόσο έχει κάνει στο πρωτάθλημά τους στο εθνικό ή αν κατέβηκε, δεν ξέρω καθόλου. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μηκίστα αυτή τη στιγμή μετά από εμένα.
Και αυτός μπορεί να πηδήξει 8.50. Πιστεύω το χρυσό θα κριθεί στα 8.50, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Πιστεύω εγώ και αυτός είμαι».
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης τόνισε στις δηλώσεις του πως ήθελε να κάνει άλμα στα 8.70μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και πρόσθεσε πως το... αγαπημένο του άλμα ήταν το τελευταίο. Το οποίο τελικά μετρήθηκε 8.64μ., δύο εκατοστά δηλαδή πιο πίσω από το 8.66μ. που ήταν η ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ.
«Ήμουν καλά σήμερα, περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω, είχα ένα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο, που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου, πάτησα 10 πόντους μακριά από τη βαλβίδα και το έχασα στην προσγείωση» είπε αρχικά ο Τεντόγλου.
Για το τελευταίο του άλμα: «Ξέρω πώς να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια, βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια, στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει στο τέλος.
Ίσως να μπορούσα να το κάνω πιο νωρίς αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι, χάνω συνέχεια ευκαιρίες».
Για το Πανελλήνιο ρεκόρ: «Ναι κάτι είναι και αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ παραπάνω, ήθελα να κάνω 8.70 και δεν μπορούσα να το κάνω για αυτό είμαι λίγο έτσι, κουράστηκα κιόλας.
Το τελευταίο άλμα ήταν πολύ αλματάρα. Δεν ξέρω γιατί το έχασα σήμερα, δε ξέρω τι έπαθα, το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα και το δεύτερο 8.66 νομίζω ήταν το τέλειο πάτημα, νόμιζα ήταν άκυρο και έβαλα το πόδι μου στην βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν, γιατί όταν πάω να κάνω άκυρο φοβάμαι μη γλιστρήσω.
Γιατί τραυματίζεσαι κατευθείαν και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν και δεν το γέμισα το άλμα και ήταν 8.66. Κρίμα».
Στην ερώτηση αν ήταν ο καλύτερός του αγώνας: «Όχι ούτε καν. Το Μονακό είναι ο καλύτερος που έχω κάνει, λόγω συνθηκών πάντα, εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60 σε ένα άλλο θα είναι 8.30.
Δεν έχει καμία σχέση το άλμα, για αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνιο ρεκόρ. Και στην τελική κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν και αυτό το λέω εγώ που έχω κάνει 8.50 και 8.60».
Για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ: «Νομίζω δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι. Δεν ξέρω όμως την κατάστασή του τώρα, γιατί είχε τον τραυματισμό του.
Πιστεύω αν δεν είχε τον τραυματισμό του θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω και αυτός πόσο έχει κάνει στο πρωτάθλημά τους στο εθνικό ή αν κατέβηκε, δεν ξέρω καθόλου. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μηκίστα αυτή τη στιγμή μετά από εμένα.
Και αυτός μπορεί να πηδήξει 8.50. Πιστεύω το χρυσό θα κριθεί στα 8.50, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Πιστεύω εγώ και αυτός είμαι».
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