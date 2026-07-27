Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας
ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας
Μέσα σε ελάχιστες ώρες οι φίλοι το Δικεφάλου εξάντλησαν τα διαθέσιμα διαρκείας για την επόμενη σεζόν
Δεν χρειάστηκαν παρά μόνο δύο ημέρες (ούτε καν ολόκληρες) για να εξαφανιστούν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά...
Την Κυριακή 26/7 δόθηκαν 5.000 κάρτες και σήμερα το πρωί διατέθηκαν τα άλλα χίλια με τον κόσμο να δείχνει την ανυπομονησία που υπάρχει για την ομάδα την οποία έχει σχεδόν ολοκληρώσει ο Αντρέα Τρινκιέρι.
Το sold out ανακοινώθηκε επίσημα από την ασπρόμαυρη ΚΑΕ (μ' ένα από hashtag που χρησιμοποιήθηκαν στο ποστάρισμα να είναι το #EinaiMikroToGipedo) και όλοι πλέον περιμένουν το (μεταγραφικό) κερασάκι στην τούρτα από τον Τέλη Μυστακίδη.
Την Κυριακή 26/7 δόθηκαν 5.000 κάρτες και σήμερα το πρωί διατέθηκαν τα άλλα χίλια με τον κόσμο να δείχνει την ανυπομονησία που υπάρχει για την ομάδα την οποία έχει σχεδόν ολοκληρώσει ο Αντρέα Τρινκιέρι.
Το sold out ανακοινώθηκε επίσημα από την ασπρόμαυρη ΚΑΕ (μ' ένα από hashtag που χρησιμοποιήθηκαν στο ποστάρισμα να είναι το #EinaiMikroToGipedo) και όλοι πλέον περιμένουν το (μεταγραφικό) κερασάκι στην τούρτα από τον Τέλη Μυστακίδη.
SOLD OUT #NewEraSamePassion #NewRecord#EinaiMikroToGipedo pic.twitter.com/JUzkgQ3hhM— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 27, 2026
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