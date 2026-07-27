ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας
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ΠΑΟΚ Εισιτήρια διαρκείας

ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας

Μέσα σε ελάχιστες ώρες οι φίλοι το Δικεφάλου εξάντλησαν τα διαθέσιμα διαρκείας για την επόμενη σεζόν

ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ το sold out στα εισιτήρια διαρκείας
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Δεν χρειάστηκαν παρά μόνο δύο ημέρες (ούτε καν ολόκληρες) για να εξαφανιστούν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά...

Την Κυριακή 26/7 δόθηκαν 5.000 κάρτες και σήμερα το πρωί διατέθηκαν τα άλλα χίλια με τον κόσμο να δείχνει την ανυπομονησία που υπάρχει για την ομάδα την οποία έχει σχεδόν ολοκληρώσει ο Αντρέα Τρινκιέρι. 

Το sold out ανακοινώθηκε επίσημα από την ασπρόμαυρη ΚΑΕ (μ' ένα από hashtag που χρησιμοποιήθηκαν στο ποστάρισμα να είναι το  #EinaiMikroToGipedo) και όλοι πλέον περιμένουν το (μεταγραφικό) κερασάκι στην τούρτα από τον Τέλη Μυστακίδη.

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