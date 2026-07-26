Στο NBA ο Χεζόνια, συμφώνησε με το Κλίβελαντ για έναν χρόνο
SPORTS
Μάριο Χεζόνια NBA Euroleague Κλίβελαντ Καβαλίερς

Στο NBA ο Χεζόνια, συμφώνησε με το Κλίβελαντ για έναν χρόνο

Ο Κροάτης σταρ αφήνει τη Euroleague και τη Ρεάλ προκειμένου να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στο NBA ο Χεζόνια, συμφώνησε με το Κλίβελαντ για έναν χρόνο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA μετά από 7 χρόνια, αφού συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. 

Την είδηση έβγαλε στη δημοσιότητα ο απόλυτα έγκυρος Σαμς Χαράνια, ο οποίος ανέφερε πως ο Κροάτης σταρ συμφώνησε για τον επόμενο χρόνο, έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Ο Χεζόνια έπαιζε στο NBA από το 2015 έως και το 2020 με Ορλάντο, Νέα Υόρκη και Πόρτλαντ. 

Επέστρεψε στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια πήγε στην Ούνιξ Καζάν και από το 2022 φορούσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague το 2023.

7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης