Στο NBA ο Χεζόνια, συμφώνησε με το Κλίβελαντ για έναν χρόνο
Στο NBA ο Χεζόνια, συμφώνησε με το Κλίβελαντ για έναν χρόνο
Ο Κροάτης σταρ αφήνει τη Euroleague και τη Ρεάλ προκειμένου να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA μετά από 7 χρόνια, αφού συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Την είδηση έβγαλε στη δημοσιότητα ο απόλυτα έγκυρος Σαμς Χαράνια, ο οποίος ανέφερε πως ο Κροάτης σταρ συμφώνησε για τον επόμενο χρόνο, έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Χεζόνια έπαιζε στο NBA από το 2015 έως και το 2020 με Ορλάντο, Νέα Υόρκη και Πόρτλαντ.
Επέστρεψε στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια πήγε στην Ούνιξ Καζάν και από το 2022 φορούσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague το 2023.
Την είδηση έβγαλε στη δημοσιότητα ο απόλυτα έγκυρος Σαμς Χαράνια, ο οποίος ανέφερε πως ο Κροάτης σταρ συμφώνησε για τον επόμενο χρόνο, έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Χεζόνια έπαιζε στο NBA από το 2015 έως και το 2020 με Ορλάντο, Νέα Υόρκη και Πόρτλαντ.
Επέστρεψε στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, στη συνέχεια πήγε στην Ούνιξ Καζάν και από το 2022 φορούσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague το 2023.
EuroLeague star Mario Hezonja has agreed to a one-year, $2.8 million deal to sign with the Cleveland Cavaliers, Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN. pic.twitter.com/CmZV8zZIuw— Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026
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