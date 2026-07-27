Η Μίλαν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 16χρονου Έλληνα στόπερ, Σπύρου Ζορμπά
SPORTS
Μίλαν Ολυμπιακός Σπύρος Ζορμπάς

Η Μίλαν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 16χρονου Έλληνα στόπερ, Σπύρου Ζορμπά

Ο νεαρός άσος θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων

Η Μίλαν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 16χρονου Έλληνα στόπερ, Σπύρου Ζορμπά
Ο Σπύρος Ζορμπάς είναι ο επόμενος Έλληνας παίκτης, που αποτελεί μέλος μια μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας με το βλέμμα στο μέλλον. 

Την ίδια μέρα, που η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, ήρθε η σειρά της Μίλαν να προσθέσει στο μεγάλο της πρότζεκτ ένα άλλο μεγάλο ταλέντο. 

Οι «ροσονέρι» ανακοίνωσαν την προσθήκη στο Milan Futuro, του 16χρονου Σπύρου Ζορμπά, ο οποίος βρισκόταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Το Milan Futuro είναι ένα σύνολο που αγωνίζεται στη Serie C και αποτελείται από παίκτες που είναι στο μικροσκόπιο για να στελεχώσουν τις επόμενες, ηλικιακά, ομάδες της Μίλαν. 

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Σπυρίδωνα Πέτρου Ζορμπά, ο οποίος θα αποτελέσει μέρος του πρότζεκτ Milan Futuro, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στην ανάπτυξη και εξέλιξη νέων ταλέντων.

Ο Έλληνας αμυντικός, γεννημένος το 2010, έρχεται από τον Ολυμπιακό Πειραιώς και έχει πλέον δεσμευτεί για το μέλλον του στους Ροσονέρι» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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