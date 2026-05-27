Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.
Εθνική Βραζιλίας: Ελικόπτερα για την μετακίνηση των παικτών, με το δικό του έφτασε στο αθλητικό κέντρο ο Νεϊμάρ, δείτε βίντεο
Εθνική Βραζιλίας: Ελικόπτερα για την μετακίνηση των παικτών, με το δικό του έφτασε στο αθλητικό κέντρο ο Νεϊμάρ, δείτε βίντεο
Οι 26 διεθνείς που επέλεξε ο Κάρλο Αντσελότι έφτασαν στο αθλητικό κέντρο Granja Comary και το έκαναν με... θόρυβο
Αφού όλη η χώρα έζησε ένα θρίλερ μέχρι ο Κάρλο Αντσελότι ανακοινώσει τους εκλεκτούς του για το ταξίδι στη Βόρεια Αμερική και το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ήρθε η ώρα της... δουλειάς.
Από σήμερα οι 26 ποδοσφαιριστές που είναι στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας συγκεντρώθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Ομοσπονδίας που βρίσκεται στην πόλη Τερεσόπολις (βόρεια του Ρίο Ντε Τζανέιρο) ξεκινώντας και επίσημα την προετοιμασία τους για το Μουντιάλ 2026.
Ο πρώτος που έφτασε και μάλιστα μια ημέρα πριν το καθορισμένο ραντεβού ήταν ο Κασεμίρο, ενώ το πρωί της Τετάρτης παρουσιάστηκαν οι: Άλισον, Μπρέμερ, Κασεμίρο, Ντανίλο Σάντος, Έντρικ, Ιμπάνιες, Ιγκόρ Τιάγκο, Λέο Περέιρα, Λουίζ Ενρίκε, Ραγιάν και Μπρούνο Γκιμαράες.
Στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του πρωινού, κατέφθασαν και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς με την ομοσπονδία να διαθέτει ελικόπτερα για τη μεταφορά τους από το Ρίο καθώς όπως εξήγησε σε ανακοίνωση της: «αυτός είναι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η συνέπεια στην ώρα προσέλευσης, καθώς και για να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στους διεθνείς, δεδομένου ότι η οδική μετακίνηση εκείνες τις ώρες παρουσιάζει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση».
Ωστόσο από το τελευταίο ελικόπτερο κατέβηκε μόνο ένας επιβάτης και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νεϊμάρ.
Ο άσος της Σάντος έφτασε στο προπονητικό κέντρο με το ιδιωτικό του ελικόπτερο απογοητεύοντας τους θαυμαστές του που περίμεναν στην είσοδο του προπονητικού κέντρου, ενώ έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη τόσο από τον Αντσελότι όσο και από τους συμπαίκτες του.
Από σήμερα οι 26 ποδοσφαιριστές που είναι στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας συγκεντρώθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Ομοσπονδίας που βρίσκεται στην πόλη Τερεσόπολις (βόρεια του Ρίο Ντε Τζανέιρο) ξεκινώντας και επίσημα την προετοιμασία τους για το Μουντιάλ 2026.
Ο πρώτος που έφτασε και μάλιστα μια ημέρα πριν το καθορισμένο ραντεβού ήταν ο Κασεμίρο, ενώ το πρωί της Τετάρτης παρουσιάστηκαν οι: Άλισον, Μπρέμερ, Κασεμίρο, Ντανίλο Σάντος, Έντρικ, Ιμπάνιες, Ιγκόρ Τιάγκο, Λέο Περέιρα, Λουίζ Ενρίκε, Ραγιάν και Μπρούνο Γκιμαράες.
Στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του πρωινού, κατέφθασαν και όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς με την ομοσπονδία να διαθέτει ελικόπτερα για τη μεταφορά τους από το Ρίο καθώς όπως εξήγησε σε ανακοίνωση της: «αυτός είναι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η συνέπεια στην ώρα προσέλευσης, καθώς και για να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στους διεθνείς, δεδομένου ότι η οδική μετακίνηση εκείνες τις ώρες παρουσιάζει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση».
Direto da Granja Comary, a repórter Débora Gares informa os jogadores que já se apresentaram à seleção brasileira. Detalhe: os atletas estão chegando de helicóptero.#futebol #selecabrasileira #copadomundo #sportvnews pic.twitter.com/Dm7FUZylDN— ge (@geglobo) May 27, 2026
Ωστόσο από το τελευταίο ελικόπτερο κατέβηκε μόνο ένας επιβάτης και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νεϊμάρ.
Ο άσος της Σάντος έφτασε στο προπονητικό κέντρο με το ιδιωτικό του ελικόπτερο απογοητεύοντας τους θαυμαστές του που περίμεναν στην είσοδο του προπονητικού κέντρου, ενώ έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη τόσο από τον Αντσελότι όσο και από τους συμπαίκτες του.
Η «σελεσάο» θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ στις αρχές της άλλης εβδομάς και εκεί θα ενσωματωθούν οι Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες, Μαρκίνιος, Μαρτινέλι, καθώς όλοι τους συμμετέχουν στον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν το ερχόμενο Σάββατο (30 Μαΐου).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα