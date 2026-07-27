Βίντεο: Γυναίκα διαιτητής βγαίνει... νοκ άουτ μετά από σύρραξη σε φιλικό αγώνα
SPORTS
Διαιτητής Φιλικός αγώνας Φορτούνα Σιτάρντ Μετς

Βίντεο: Γυναίκα διαιτητής βγαίνει... νοκ άουτ μετά από σύρραξη σε φιλικό αγώνα

Η αναμέτρηση της γαλλικής Μετς με την ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ μόνο φιλική δεν ήταν με τη διαιτητή Ματίλντ Ντεμονσέ να βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση

Βίντεο: Γυναίκα διαιτητής βγαίνει... νοκ άουτ μετά από σύρραξη σε φιλικό αγώνα
8 ΣΧΟΛΙΑ
Τα φιλικά προετοιμασίας σε όλη την Ευρώπη κορυφώνονται καθώς μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των εθνικών πρωταθλημάτων, ωστόσο κάποιες φορές οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις μόνο ως... φιλικές δεν εξελίσσονται.

Όπως ακριβώς συνέβη και στον αγώνα της γαλλικής Μετς (παίζει στη Β' κατηγορία) με την ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ (Α' κατηγορία) που λίγο έλειψε να τιναχθεί στον αέρα και κόστισε μία... διάσειση στην Ματίλντ Ντεμονσέ, τη Γαλλίδα διαιτητή που είχε οριστεί να διευθύνει το συγκεκριμένο ματς.

Με το ρολόι να σημαδεύει το 40ο λεπτό ο Ζεσί Ντεμανγκέ της Μετς, μη μπορώντας να σταματήσει τον Λεκουίντσιο Ζεεφούικ της Σιτάρντ άρχισε να τον τραβά παρατεταμένα από τη φανέλα, με τον τελευταίο να τον απωθεί και να αρχίσει ένας καβγάς στον οποίο συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι παίκτες.

Η Ντεμονσέ προσπάθησε να χωρίσει τους ποδοσφαιριστές, αλλά η μικρόσωμη ρέφερι «χάθηκε» ανάμεσα τους και κατά λάθος δέχθηκε μια αγκωνιά που την έριξε στο χορτάρι!



Αφού πέρασαν κάποια δευτερόλεπτα οι παίκτες αντιλήφθηκαν την τραυματισμένη διαιτητή και αμέσως ζήτησαν την είσοδο των γιατρών που της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Από το χτύπημα αλλά και την άτσαλη πτώση η 26χρονη διαιτητής ήταν φανερό ότι ζαλιζόταν και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα, με έναν από τους βοηθούς της να αναλαμβάνει να τη αντικαταστήσει.

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Το όλο σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά από την κερκίδα που βρισκόταν οι οπαδοί της Σιτάρντ και ακριβώς από πάνω τους στον τοίχο υπήρχε το μήνυμα «Σεβασμός στον διαιτητή» («Respectez l' arbitre»). Η Ντεμονσέ συνέχισε τον αγώνα ως βοηθός, ενώ ο αντικαταστάτης της με την επανέναρξη έδειξε κίτρινη κάρτα σε Νταμενγκέ και Ζεεφούικ.

Βίντεο: Γυναίκα διαιτητής βγαίνει... νοκ άουτ μετά από σύρραξη σε φιλικό αγώνα
8 ΣΧΟΛΙΑ

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