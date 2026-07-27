Εθνική Ιταλίας: Εκτός... κούρσας για τον πάγκο ο Πίρλο που «πλήρωσε» τη χορηγία ρωσικής εταιρίας

Ο παλαίμαχος άσος, πρωταθλητής κόσμου το 2026 με την σκουάντρα ατζούρα, αποκλείστηκε από τη λίστα των υποψηφίων - Υπό παραίτηση Μαλντίνι και Λεονάρντο, που δεν έχουν συμπληρώσει ούτε μήνα στην ιταλική ομοσπονδία





Ο παλαίμαχος άσος, ο οποίος είναι προπονητής στην Dubai United, μετά τις αρνήσεις των Γκουαρδιόλα, Αντσελότι ήταν η επιλογή των







Χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν ενημερώθηκε από τους πρώην συμπαίκτες του (που εξακολουθούσαν να τον θέλουν) ή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μαλάγκο (που δεν τον ήθελε) ο ίδιος ο Πίρλο εξέφρασε την απογοήτευση του με δύο ξεχωριστές δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Αρχικά το βράδυ της Κυριακής διευκρίνισε τη θέση του σχετικά με τη ρωσική εταιρεία στοιχημάτων γράφοντας: «Η επαγγελματική συνεργασία που αποτελεί το αντικείμενο της πρόσφατης διαμάχης προέκυψε στο πλαίσιο της καριέρας μου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα. Το να της αποδίδεται πολιτική σημασία σημαίνει ότι μου αποδίδονται πεποιθήσεις που δεν έχω εκφράσει ποτέ και δεν είναι δικές μου».



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Ωστόσο, σήμερα το μεσημέρι, έχοντας πλέον ενημερωθεί για τις εξελίξειςαναδημοσίευσε το ίδιο μήνυμα στα stories του, προσθέτοντας μια κρίσιμη λεπτομέρεια: «Χθες το βράδυ έμαθα ότι δεν είμαι πλέον υποψήφιος για την εθνική ομάδα της Ιταλίας».



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Αναλυτικά το πλήρες μήνυμα του Αντρέα Πίρλο:

«Από σεβασμό προς τους θεσμούς, την Ομοσπονδία και όλους τους εμπλεκόμενους, επέλεξα να παραμείνω σιωπηλός μέχρι τώρα. Ωστόσο, αφού έμαθα χθες το βράδυ ότι δεν είμαι πλέον υποψήφιος για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, θεωρώ καθήκον μου να διευκρινίσω ορισμένα ζητήματα.



Το θέατρο του παραλόγου, που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η Εθνική Ιταλίας από το 2021 και μετά πάει από το κακό στο χειρότερο (έχοντας αγωνιστεί για τελευταία φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου το 2014), συνεχίζεται με αμείωτη ένταση με τον Αντρέα Πίρλο να ενημερώνει μέσω social media ότι δεν είναι πλέον υποψήφιος για τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού.Ο παλαίμαχος άσος, ο οποίος είναι προπονητής στην Dubai United, μετά τις αρνήσεις των Γκουαρδιόλα, Αντσελότι ήταν η επιλογή των Πάολο Μαλντίνι , Λεονάρντο καθώς οι άλλοτε συμπαίκτες του στη Μίλαν έχουν αναλάβει εδώ και λίγες εβδομάδες να «τρέξουν» το πρότζεκτ ανασυγκρότησης της Εθνικής Ιταλίας.Ωστόσο τα δημοσιεύματα που προέκυψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο αναφορικά με τη χορηγική συμφωνία που είχε υπογράψει ο Πίρλο με ρωσική στοιχηματική εταιρία, προκάλεσαν τεράστια αναταραχή που είχε ως αποτέλεσμα το να... διαγραφεί από την λίστα των υποψήφιων προπονητών ενώ οι Μαλντίνι, Λεονάρντο είναι στα πρόθυρα της παραίτησης.Χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν ενημερώθηκε από τους πρώην συμπαίκτες του (που εξακολουθούσαν να τον θέλουν) ή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μαλάγκο (που δεν τον ήθελε) ο ίδιος ο Πίρλο εξέφρασε την απογοήτευση του με δύο ξεχωριστές δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Αρχικά το βράδυ της Κυριακής διευκρίνισε τη θέση του σχετικά με τη ρωσική εταιρεία στοιχημάτων γράφοντας: «Η επαγγελματική συνεργασία που αποτελεί το αντικείμενο της πρόσφατης διαμάχης προέκυψε στο πλαίσιο της καριέρας μου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα. Το να της αποδίδεται πολιτική σημασία σημαίνει ότι μου αποδίδονται πεποιθήσεις που δεν έχω εκφράσει ποτέ και δεν είναι δικές μου».Ωστόσο, σήμερα το μεσημέρι, έχοντας πλέον ενημερωθεί για τις εξελίξειςαναδημοσίευσε το ίδιο μήνυμα στα stories του, προσθέτοντας μια κρίσιμη λεπτομέρεια: «Χθες το βράδυ έμαθα ότι δεν είμαι πλέον υποψήφιος για την εθνική ομάδα της Ιταλίας».Αναλυτικά το πλήρες μήνυμα του Αντρέα Πίρλο:«Από σεβασμό προς τους θεσμούς, την Ομοσπονδία και όλους τους εμπλεκόμενους, επέλεξα να παραμείνω σιωπηλός μέχρι τώρα. Ωστόσο, αφού έμαθα χθες το βράδυ ότι δεν είμαι πλέον υποψήφιος για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, θεωρώ καθήκον μου να διευκρινίσω ορισμένα ζητήματα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, πρώτα ως παίκτης και τώρα ως προπονητής, ασκούσα πάντα τη δουλειά μου σε πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους των χωρών στις οποίες εργάστηκα και τα συμβόλαια που υπέγραψα. Η επαγγελματική συνεργασία στο επίκεντρο της πρόσφατης διαμάχης προέκυψε στο πλαίσιο της καριέρας μου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει αποκλειστικά εμπορικό και αθλητικό χαρακτήρα. Το να αποδίδεται πολιτική σημασία σε αυτή τη συνεργασία σημαίνει ότι μου αποδίδονται πεποιθήσεις που δεν έχω εκφράσει ποτέ και που δεν είναι δικές μου.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μαλντίνι και τον Λεονάρντο για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Γνωρίζω την τεχνογνωσία τους, τη σοβαρότητά τους και την αγάπη που αφιέρωναν πάντα στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Λυπάμαι που μια αθλητική απόφαση παρασύρθηκε γρήγορα σε έναν δημόσιο διάλογο που κατέληξε να μου αποδίδει σημασίες και προθέσεις που δεν είναι δικές μου. Η αγάπη για την Ιταλία δεν εξαρτάται από μια ανάθεση ρόλου. Είναι μέρος της ιστορίας μου, της ταυτότητάς μου, και θα είναι πάντα μαζί μου».