Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίζ κοντά στην Κάνσας Σίτι με μεταγραφή-ρεκόρ άνω των 19 εκατ. ευρώ
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Αντρέ Λουίζ Ολυμπιακός Κάνσας Σίτι

Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίζ κοντά στην Κάνσας Σίτι με μεταγραφή-ρεκόρ άνω των 19 εκατ. ευρώ

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» και γίνεται η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του MLS, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του

Ολυμπιακός: Ο Αντρέ Λουίζ κοντά στην Κάνσας Σίτι με μεταγραφή-ρεκόρ άνω των 19 εκατ. ευρώ
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Ο Αντρέ Λουίζ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τον Ολυμπιακό στην Κάνσας Σίτι, σε μία συμφωνία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες τόσο στην ιστορία του MLS όσο και των «ερυθρόλευκων». Το συνολικό ύψος της μεταγραφής μπορεί να φτάσει τα 19,5 εκατ. ευρώ, μαζί με τα μπόνους.

Συμφωνία στα 16+3,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βραζιλία, ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Κάνσας Σίτι για την παραχώρηση του 25χρονου εξτρέμ αντί 16 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Εφόσον ενεργοποιηθούν όλα τα μπόνους, το συνολικό ποσό της μεταγραφής θα φτάσει τα 19,5 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία που επικαλείται η Globo, η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ θα αποτελέσει την τρίτη ακριβότερη στην ιστορία του MLS, ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Ολυμπιακός.

Διαπραγματεύσεις δύο μηνών και συμβόλαιο πενταετίας

Στη Βραζιλία επισημαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες διήρκεσαν περίπου δύο μήνες, μέχρι να επέλθει η οριστική συμφωνία.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος δεν διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με την ομάδα του Κάνσας Σίτι.

Ο ίδιος επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη νέα πρόκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή:www.gazzetta.gr
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