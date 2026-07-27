Ο διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ, Σλάβκο Βίντσιτς αποχώρησε από την ενεργό δράση

Ο ρέφερι από τη Σλοβενία αποχώρησε μετά από μια πορεία 26 ετών και σ

ε αυτήν, έλαβε μέρος σε δύο Μουντιάλ αλλά και σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα