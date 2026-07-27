Ο διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ, Σλάβκο Βίντσιτς αποχώρησε από την ενεργό δράση
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Σλάβκο Βίντσιτς Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ Διαιτησία

Ο διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ, Σλάβκο Βίντσιτς αποχώρησε από την ενεργό δράση

 Ο ρέφερι από τη Σλοβενία αποχώρησε μετά από μια πορεία 26 ετών και σε αυτήν, έλαβε μέρος σε δύο Μουντιάλ αλλά και σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

Ο διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ, Σλάβκο Βίντσιτς αποχώρησε από την ενεργό δράση
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Τέλος εποχής για τον Σλάβκο Βίντσιτς με τον διαιτητή από τη Σλοβενία να αποχωρεί από την ενεργό δράση. 

Την είδηση επιβεβαίωσε και η ομοσπονδία της χώρας. Ο 47χρονος διαιτητής σφύριξε ως τελευταίο του παιχνίδι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή (1-0 οι Ίβηρες στην παράταση).

Ο Βίντσιτς αποχώρησε μετά από μια πορεία 26 ετών. 

Σε αυτήν, έλαβε μέρος σε δύο Μουντιάλ αλλά και σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Ήταν ο διαιτητής στον τελικό του Champions League το 2024 (2-0 η Ρεάλ την Ντόρτμουντ) αλλά και σε αυτόν του Europa League το 2022 (5-4 στα πέναλτι η Άϊντραχτ τη Ρέιντζερς). 

Ο Βίντσιτς είχε έρθει και στην Ελλάδα για να σφυρίξει παιχνίδια της Stoiximan Super League.
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