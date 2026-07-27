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Ο διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ, Σλάβκο Βίντσιτς αποχώρησε από την ενεργό δράση
Ο διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ, Σλάβκο Βίντσιτς αποχώρησε από την ενεργό δράση
Ο ρέφερι από τη Σλοβενία αποχώρησε μετά από μια πορεία 26 ετών και σε αυτήν, έλαβε μέρος σε δύο Μουντιάλ αλλά και σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
Τέλος εποχής για τον Σλάβκο Βίντσιτς με τον διαιτητή από τη Σλοβενία να αποχωρεί από την ενεργό δράση.
Την είδηση επιβεβαίωσε και η ομοσπονδία της χώρας. Ο 47χρονος διαιτητής σφύριξε ως τελευταίο του παιχνίδι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή (1-0 οι Ίβηρες στην παράταση).
Ο Βίντσιτς αποχώρησε μετά από μια πορεία 26 ετών.
Σε αυτήν, έλαβε μέρος σε δύο Μουντιάλ αλλά και σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Ήταν ο διαιτητής στον τελικό του Champions League το 2024 (2-0 η Ρεάλ την Ντόρτμουντ) αλλά και σε αυτόν του Europa League το 2022 (5-4 στα πέναλτι η Άϊντραχτ τη Ρέιντζερς).
Ο Βίντσιτς είχε έρθει και στην Ελλάδα για να σφυρίξει παιχνίδια της Stoiximan Super League.
Την είδηση επιβεβαίωσε και η ομοσπονδία της χώρας. Ο 47χρονος διαιτητής σφύριξε ως τελευταίο του παιχνίδι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή (1-0 οι Ίβηρες στην παράταση).
Ο Βίντσιτς αποχώρησε μετά από μια πορεία 26 ετών.
Σε αυτήν, έλαβε μέρος σε δύο Μουντιάλ αλλά και σε δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Ήταν ο διαιτητής στον τελικό του Champions League το 2024 (2-0 η Ρεάλ την Ντόρτμουντ) αλλά και σε αυτόν του Europa League το 2022 (5-4 στα πέναλτι η Άϊντραχτ τη Ρέιντζερς).
Ο Βίντσιτς είχε έρθει και στην Ελλάδα για να σφυρίξει παιχνίδια της Stoiximan Super League.
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